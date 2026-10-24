مدبولي: بدء المرحلة الثانية من «حياة كريمة» فورا والمرحلة الثالثة تنطلق يناير 2028

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 24 أكتوبر 2026 07:21 مساءً -

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء استهداف البدء الفوري في تنفيذ المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، ضمن خطة الدولة لاستكمال تطوير قرى الريف المصري وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

جاء ذلك خلال الحفل الختامي لأعمال «منتدى مصر 2026»، بحضور فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث استعرض رئيس الوزراء أبرز توصيات ومخرجات المنتدى التي تحولت إلى تكليفات رئاسية للتنفيذ.

وأوضح مدبولي أن الحكومة ستضع جدولا زمنيا لتنفيذ المرحلة الثالثة من «حياة كريمة»، على أن يبدأ العمل بها اعتبارا من يناير 2028، بما يضمن استمرار مشروعات تطوير القرى ورفع كفاءة البنية الأساسية والخدمات.

وأشار رئيس الوزراء إلى استهداف تخصيص 5 مليارات جنيه سنويا للمدن والقرى في مختلف محافظات الجمهورية، بما يشمل العزب والنجوع.

وأكد أن هذه المخصصات ستوجه إلى تنفيذ أعمال مد وتدعيم شبكات مياه الشرب والصرف الصحي، بما يسهم في تحسين كفاءة المرافق الأساسية وتلبية احتياجات المواطنين في المناطق المستهدفة.

وتأتي هذه الإجراءات ضمن توجه الدولة لاستكمال مشروعات التنمية في الريف وتحسين جودة الحياة، مع التوسع في توفير الخدمات الأساسية للمواطنين في مختلف المحافظات.