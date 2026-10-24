رئيس الوزراء: 3 ملايين وحدة سكنية عجز متراكم من2011 وحتى 2014 ونجحنا فى إنشاء 2 مليون وحدة

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 24 أكتوبر 2026 06:29 مساءً - أكد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، أنه تم تطوير أكثر من 16 ألف فدان حتى الآن من إجمالي 152 ألف فدان تمثل المناطق غير المُخططة، كما أن العمل مستمر في هذا الملف، بالإضافة إلى التعامل مع العجز المتراكم في وحدات الإسكان والذي بلغ 3 ملايين وحدة خلال الفترة من 2011 إلى 2014، حيث تم إطلاق برنامج وطني "سكن كل المصريين" الذي يخدم مختلف شرائح المجتمع، وتم من خلاله إنشاء 2 مليون وحدة سكنية، مستعرضًا مواقع المناطق غير الآمنة التي تم تطويرها؛ ومنها تطوير منطقة مثلث ماسبيرو، وبناء حي الأسمرات الذي انتقل إليه أهالينا في منطقتي بطن البقرة ومنشية ناصر العشوائيتين، وكذا مشروع إسكان المحروسة، وأيضًا منطقة تل العقارب التي تحولت إلى روضة السيدة.

وقال رئيس الوزراء: اسمحوا لي أن أذكر موقفاً لن أنساه ما حييت؛ فبعد إنشاء منطقة حي الأسمرات وكل الخدمات المتضمنة به من مدارس ومستشفيات، قمت بتفقد المشروع وزيارة مدرسة به، موضحا أنه دخل فصلا من فصول هذه المدرسة وقد استوقفه طالب في عمر 8 أو 9 سنوات. وحرص الدكتور مصطفى مدبولي على الحديث معه والاطمئنان على حاله بعد الانتقال إلى منزله الجديد بالأسمرات. وأوضح له الطالب أنه بالإضافة إلى الأب والأم و3 أخوة آخرين، كانوا يعيشون بـ "عشة" بمنطقة الشرابية، قائلا: كنا ننام جميعاً على الأرض. وأكد الطالب أنه للمرة الأولى منذ ولادته "ينام على سرير" بعد الانتقال لحي الأسمرات.

وفي هذا الشأن عقَّب الدكتور مصطفى مدبولي: "أقسم بالله لكم لو أن فخامة السيد الرئيس لم يفعل شيئا في حياته لهذا البلد غير ما فعله لهؤلاء المواطنين فهذا يكفي".

جاء ذلك خلال كلمة للدكتور مصطفى مدبولى بالجلسة الختامية لمنتدى مصر 2026 بحضور فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى.

منتدى مصر، مصطفى مدبولى، اخبار مصرية