مدبولي: تشغيل 27 جامعة أهلية وتكنولوجية جديدة قبل نهاية 2030

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 24 أكتوبر 2026 07:21 مساءً -

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء استهداف الانتهاء من إنشاء وتشغيل 27 جامعة أهلية وتكنولوجية في مختلف محافظات الجمهورية قبل نهاية عام 2030.

جاء ذلك خلال الحفل الختامي لأعمال «منتدى مصر 2026»، بحضور فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث استعرض رئيس الوزراء توصيات ومخرجات المنتدى التي تحولت إلى تكليفات رئاسية للتنفيذ.

وأوضح مدبولي أن التوسع في إنشاء الجامعات الأهلية والتكنولوجية يستهدف زيادة فرص إتاحة التعليم الجامعي والتكنولوجي أمام الطلاب في مختلف المحافظات.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن تشغيل الجامعات الجديدة يأتي كذلك في إطار العمل على تلبية احتياجات سوق العمل من الكوادر المؤهلة في مختلف التخصصات، وربط منظومة التعليم بصورة أكبر بالمهارات المطلوبة خلال المرحلة المقبلة.

وتأتي هذه الخطوة ضمن مجموعة من توصيات «منتدى مصر 2026» التي وجه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بترجمتها إلى إجراءات تنفيذية وبرامج عمل خلال السنوات المقبلة.