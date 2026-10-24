مدبولي: توصيل الغاز الطبيعي إلى 16.2 مليون وحدة مقابل 6.2 مليون قبل 2014

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 24 أكتوبر 2026 07:21 مساءً -

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أن الدولة حققت توسعا كبيرا في توصيل الغاز الطبيعي إلى الوحدات السكنية، موضحا أن عدد الوحدات المستفيدة من الخدمة ارتفع من نحو 6.2 مليون وحدة قبل عام 2014 إلى نحو 16.2 مليون وحدة حاليا، بزيادة قدرها 10 ملايين وحدة.

وقال مدبولي، خلال كلمته بالجلسة الختامية لمنتدى مصر 2026، إن هذه الزيادة تعكس حجم التطور الذي شهدته خدمات الغاز الطبيعي، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتقليل الاعتماد على أسطوانات البوتاجاز.

وأوضح رئيس الوزراء أن الدولة توسعت في مد شبكات الغاز الطبيعي إلى المناطق الريفية، تنفيذا لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بإتاحة الخدمات الأساسية للمواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية دون تمييز بين المناطق.

وأشار إلى أن بعض الدول المتقدمة لا تتوافر بها خدمات توصيل الغاز الطبيعي في عدد من المناطق الريفية، في الوقت الذي تعمل فيه مصر على توسيع نطاق الخدمة والوصول بها إلى أكبر عدد ممكن من المواطنين.

واستعرض مدبولي الجهود التي نفذتها الدولة في مجال البحث والاستكشاف عن البترول والغاز الطبيعي، مشيرا إلى تحقيق عدد من الاكتشافات التي تدعم القدرات الإنتاجية، بالتوازي مع تنفيذ مشروعات في مجالات التكرير والاستخراج وزيادة إنتاج المشتقات والمنتجات البترولية.

وأعرب عن تطلعه إلى أن تسهم المشروعات والاكتشافات الجديدة خلال السنوات الثلاث المقبلة في زيادة الإنتاج المحلي وتعزيز قدرة الدولة على تلبية احتياجاتها المستقبلية من البترول والغاز الطبيعي.

وتطرق رئيس الوزراء إلى عدد من المشروعات الكبرى في قطاع الغاز، وفي مقدمتها حقل ظهر الذي أسهم في تقليص الفجوة بين الإنتاج المحلي والاستهلاك ودعم جهود توفير احتياجات الدولة من الغاز الطبيعي.

وأشار إلى تنفيذ ما يقرب من 1700 كيلومتر من شبكات نقل الغاز الطبيعي الرئيسية الجديدة على مستوى الجمهورية، بما يعزز كفاءة منظومة النقل ويساعد على توسيع نطاق الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد مدبولي أن ما تحقق في قطاعات مياه الشرب والكهرباء والبترول والغاز الطبيعي يعكس حجم الاستثمارات والجهود التي وجهتها الدولة لتطوير البنية الأساسية وتحسين الخدمات وتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات المستقبلية.