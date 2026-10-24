مدبولي: برنامج قومي لرفع إنتاج الغاز إلى 6 مليارات قدم مكعبة يوميا بحلول 2030

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 24 أكتوبر 2026 08:13 مساءً -

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وضع وتنفيذ برنامج قومي لتعزيز الإنتاج المحلي من البترول والغاز الطبيعي حتى نهاية عام 2030، ضمن مجموعة من المستهدفات التي استعرضها خلال الجلسة الختامية لـ«منتدى مصر 2026».

وأوضح مدبولي أن البرنامج يستهدف رفع إنتاج الغاز الطبيعي إلى 6 مليارات قدم مكعبة يوميا، إلى جانب زيادة إنتاج الزيت الخام والمتكثفات إلى 700 ألف برميل يوميا، بما يدعم تلبية احتياجات السوق المحلية من الطاقة.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن خطة الدولة تتضمن كذلك التوسع في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، للوصول بالقدرات المركبة إلى نحو 30 جيجاوات بحلول نهاية عام 2028.

وأكد أن هذه المستهدفات تأتي في إطار تنويع مصادر الطاقة وزيادة الاعتماد على المصادر النظيفة والمستدامة، بالتوازي مع تعزيز الإنتاج المحلي وتقليل الضغوط المرتبطة بالاحتياجات الاستيرادية.

وفي ملف البيئة، أشار مدبولي إلى استهداف إجراء تعديلات عاجلة على قانون البيئة لتجريم الممارسات العشوائية وغير المقننة لقطع الأشجار، واتخاذ إجراءات لحماية الغطاء النباتي والتوسع في المساحات الخضراء بمختلف المحافظات.

وأضاف أن الدولة تستهدف تنفيذ برنامج لمضاعفة مساحة الغطاء النباتي في جميع محافظات الجمهورية، بما يسهم في تحسين جودة البيئة وتعزيز جهود مواجهة التغيرات المناخية.

وأكد رئيس الوزراء أن المرحلة المقبلة ستشهد العمل على مجموعة من الإجراءات المتكاملة في مجالات الطاقة والبيئة والتحول الرقمي والحماية الاجتماعية، بما يدعم خطط التنمية ويحسن مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.