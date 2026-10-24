رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية في طرابلس لرئيس المخابرات العامة المصرية: حريصون على مراعاة الشواغل المصرية المرتبطة بالحدود البحرية

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 24 أكتوبر 2026 08:13 مساءً - بحث السيد الوزير حسن رشاد رئيس المخابرات العامة مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية في طرابلس عبد الحميد الدبيبة، العلاقات الثنائية والتنسيق في الملفات ذات الاهتمام المشترك.

ووفق ما تشره قناة "أكستر نيوز"، فقد أكد السيد الوزير حسن رشاد رئيس المخابرات العامة عمق العلاقات بين مصر وليبيا والحرص الدائم على تطويرها في مختلف المجالات.

من جانبه أكد الدبيبة حرص حكومة الوحدة الوطنية في طرابلس على مراعاة الشواغل المصرية، بما في ذلك المرتبطة بالحدود البحرية والمياه الاقتصادية بالبحر المتوسط ومعالجتها عبر الحوار والتنسيق المشترك