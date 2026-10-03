الرئيس السيسى: منتدى العلمين أفريقيا يوفر منصة قارية لتنفيذ أجندة أفريقيا 2063

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 3 أكتوبر 2026 12:37 مساءً - قال السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن منتدى العلمين أفريقيا للأعمال يوفر منصة قارية لحشد الجهود لتنفيذ أجندة أفريقيا 2063.

وأضاف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال كلمته فى افتتاح منتدي العلمين أفريقيا: "القطاع الخاص يعد المحرك الأكبر في اقتصادات القارة".

ويفتتح السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، منتدى "العلمين - إفريقيا للأعمال"، بمدينة العلمين الجديدة، وسط مشاركة واسعة من القادة والمسؤولين الأفارقة، إلى جانب ممثلي مجتمع الأعمال والمؤسسات الاقتصادية الإفريقية والدولية.

أعمال الاجتماع التنسيقي الثامن لمنتصف العام للاتحاد الأفريقي

وصرح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس السيسى، سيشارك كذلك في أعمال الاجتماع التنسيقي الثامن لمنتصف العام للاتحاد الأفريقي، الذي تستضيفه مصر بمدينة العلمين بمشاركة عدد من القادة الأفارقة ورؤساء التجمعات الاقتصادية الإقليمية، حيث من المقرر أن يلقي كلمتي الافتتاح والختام للاجتماع بصفتـه رئيس الدولة المضيفة.

وأضاف المتحدث الرسمي، أن الرئيس سيعقد على مدار اليومين عددًا من اللقاءات الثنائية ومتعددة الأطراف مع القادة والمسؤولين الأفارقة، وذلك لبحث سبل تعزيز العمل الأفريقي المشترك ودفع جهود التنمية والتكامل القاري.