وزيرة التنمية المحلية والبيئة توجه بإجراءات قانونية تجاه عائمة سياحية قامت بالصرف المباشر على نهر النيل بأسوان

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 20 سبتمبر 2026 02:46 مساءً - منال عوض تهيب بالسادة المواطنين بضرورة الإبلاغ الفورى عن كافة أشكال الممارسات السلبية تجاه نهر النيل

فى إطار جهود وزارة التنمية المحلية والبيئة للحفاظ على نهر النيل من التلوث، قامت لجنة من الفرع الإقليمى لجهاز شئون البيئة لجنوب الصعيد بأسوان بالتحرك لموقع البلاغ الوارد إلى الفرع بقيام إحدي العائمات السياحية بمرسى النغم السياحى بأسوان بالصرف المباشر على نهر النيل، وذلك لمعاينة الموقف وإتخاذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع شرطة البيئة والمسطحات المائية وشرطة تأمين العائمات والمراسي ومباحث السياحة .

وأكدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة أن اللجنة المشكلة من فرع جهاز شئون البيئة لجنوب الصعيد بأسوان، تحركت على الفور بعد ورود البلاغ ، وقامت بفحص العائمة حيث تبين أن موتور رفع الصرف من العائمة كان معطلا وتم تغييره.

كما تم التأكد من البلاغ ومن وجود صرف مباشر على النيل وتم إيقافه وحل المشكلة وتجربة الصرف على المرسى المجهز لاستقبال الصرف الصحي من العائمات السياحية، وقد تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه العائمة لعدم تكرار الواقعة.

وأوضحت الدكتورة منال عوض أن الوزارة تتعامل بحزم مع كافة أشكال التجاوزات و الممارسات السلبية للمنشآت أو الأفراد تجاه نهر النيل ، مؤكدةٌ أن الوزارة لن تتردد في تطبيق القانون بكل صرامة ودون استثناء ضد أي جهة أو منشأة تثبت إدانتها ، حفاظاً على نهر النيل من التلوث ، وتهيب بالسادة المواطنين بضرورة الإبلاغ الفورى عن أى مخالفات سلبية تجاه النهر، لافتةٌ أن المواطن هو الشريك الأساسي والرقيب الأول في منظومة حماية البيئة والحفاظ على الموارد الطبيعية.