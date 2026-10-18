بورصة الكويت تغلق على انخفاض

بورصة الكويت تغلق على انخفاضأغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم، على انخفاض مؤشرها العام 33.87 نقطة، وبنسبة 0.40 في المئة، ليبلغ مستوى 8442.06 نقطة.

وبلغ حجم التداول 149.6 مليون سهم، عبر تنفيذ 14300 صفقة نقدية بقيمة 38.9 مليون دينار كويتي (نحو 126.4 مليون دولار أمريكي).

وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 101.45 نقطة، وبنسبة 1.18 في المئة، ليبلغ مستوى 8486.51 نقطة، من خلال تداول 75.3 مليون سهم، عبر عقد 7855 صفقة نقدية، بقيمة 15.3 مليون دينار (نحو 49.7 مليون دولار).

بدوره، تراجع مؤشر السوق الأول 21.25 نقطة، وبنسبة 0.24 في المئة، ليبلغ مستوى 8870.72 نقطة من خلال تداول 74.3 مليون سهم، عبر تنفيذ 6445 صفقة نقدية بقيمة 23.6 مليون دينار (نحو 76.7 مليون دولار).

أما مؤشر (رئيسي 50) فقد انخفض 101.70 نقطة، وبنسبة 1.06 في المئة، ليبلغ مستوى 9455.05 نقطة، من خلال تداول 64.6 مليون سهم، عبر إبرام 5821 صفقة نقدية بقيمة 12.8 مليون دينار (نحو 41.6 مليون دولار).