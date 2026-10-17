أخبار اليمن : نائب رئيس المؤتمر يعزي في استشهاد الشيخ البارق

نائب رئيس المؤتمر يعزي في استشهاد الشيخ البارق
بعث نائب رئيس المؤتمر الشعبي العام الدكتور قاسم محمد لبوزة، برقية عزاء ومواساة في استشهاد الشيخ عبدالله يحيى حسين البارق، الذي ارتقى شهيداً الى جوار ربه دفاعا عن الوطن بعد حياة حافلة بخدمة الوطن والمجتمع والاصلاح بين الناس.
وفي برقية العزاء التي بعثها الى الشيخ عبدالملك يحيى حسين البارق، عضو مجلس الشورى، وإخوانه،والى نجل الشهيد طارق عبدالله يحيى حسين البارق، واخوانه، وكافة آل البارق في مديرية المنارآنس محافظة ذمار، عبّر نائب رئيس المؤتمر باسمه شخصياً ونيابة عن قيادات وكوادر وأنصار المؤتمر الشعبي العام عن صادق التعازي وعميق المواساة في هذا المصاب الاليم.
وابتهل إلى المولى -عزوجل- أن يتغمد الشهيد بواسع رحمته وعظيم مغفرته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.
"إنا لله وإنا إليه راجعون ".
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