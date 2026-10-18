وزير الدفاع الكندى: سقوط وفيات وإصابات فى اندلاع حريق بقاعدة عسكرية

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 18 أكتوبر 2026 11:32 صباحاً - قال رئيس الوزراء الكندي مارك كارني، إن "واقعة خطيرة" تسببت في اندلاع حريق كبير بقاعدة عسكرية في مقاطعة ألبرتا، فيما أعلن وزير الدفاع الكندي، ديفيد ماكجينتي، سقوط ضحايا ومصابين.

وذكر كارني، في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، أن الواقعة حدثت في قاعدة وينرايت التابعة للقوات الكندية، على بعد نحو 210 كيلومترات شرق إدمونتون.

وزير الدفاع الكندي يعلن سقوط وفيات وإصابات

بدوره، قال وزير الدفاع الكندي ديفيد ماكجينتي إن أشخاصاً لقوا حتفهم وأصيب آخرون في "حادث خطير" اندلع على إثره حريق في قاعدة "وينرايت".

وأضاف للصحفيين في أوتاوا: "يؤسفني أن أعلن وقوع وفيات وإصابات"، ولم يوضح عدد الضحايا أو سبب الواقعة في القاعدة.

وتابع وزير دفاع كندا: "لا أذكر وقوع حادث كهذا في الآونة الأخيرة". وقال ماكجينتي إن الجيش الكندي والشرطة الملكية الكندية يحققان في الحادث.

وذكرت متحدثة باسم وزارة الدفاع الوطني الكندية أن الحكومة تراقب الوضع عن كثب وستقدم معلومات إضافية فور توفرها.

وأفادت بلدية وينرايت أن الحريق تجاوز سياج القاعدة وامتد إلى المنطقة المجاورة في وقت سابق السبت، ويجري العمل على إخماده بشكل مكثف.