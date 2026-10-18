ذهبيتان جديدتان لمصر في بطولة العالم للكاراتيه 2026.. سالي إسلام وعمر أشرف على منصة التتويج

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 18 أكتوبر 2026 08:33 مساءً - واصل منتخب مصر للكاراتيه تألقه في بطولة العالم المقامة في بولندا عام 2026، بعدما نجحت سالي إسلام في انتزاع الميدالية الذهبية والمركز الأول في منافسات الكوميتيه لوزن 55 كجم تحت 21 سنة، لتضيف إنجازًا جديدًا إلى سجل الرياضة المصرية على الساحة الدولية.

وقدمت لاعبة المنتخب الوطني أداءً مميزًا في منافسات وزنها، تُوجت به بالمركز الأول عالميًا، مؤكدة قدرة لاعبي الكاراتيه المصري على المنافسة بقوة في البطولات الكبرى وحصد الميداليات.



عمر أشرف يحصد الذهبية الثالثة للبعثة



وفي إنجاز جديد للمنتخب المصري، توج عمر أشرف بالميدالية الذهبية في منافسات الكوميتيه لوزن فوق 85 كجم، ليضيف ذهبية جديدة إلى رصيد البعثة المصرية في البطولة.

وجاء تتويج عمر أشرف ليمنح مصر ذهبيتها الثالثة في المنافسات، ويعزز حصيلة المنتخب بعد النجاحات التي حققها اللاعبون خلال الأيام الماضية.

وكانت البعثة المصرية قد حصدت في منافسات اليوم السابق ثلاث ميداليات متنوعة، بواقع ميداليات ذهبية وفضية وبرونزية، لتواصل مشوارها في البطولة العالمية بطموحات كبيرة نحو تحقيق المزيد من الإنجازات ورفع اسم مصر على منصات التتويج.