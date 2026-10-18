ضبط (112) ألف مخالفة مرورية وفحص (1075) سائقًا خلال (24) ساعة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 18 أكتوبر 2026 01:29 مساءً - واصلت وزارة الداخلية حملاتها المرورية على الطرق والمحاور بمختلف أنحاء الجمهورية، وتمكنت خلال (24) ساعة من ضبط (112176) مخالفة مرورية متنوعة، أبرزها السير دون تراخيص، وتجاوز السرعة المقررة، والانتظار العشوائي، والتحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة، ومخالفة شروط التراخيص.

كما تم فحص (1075) سائقًا، وتبين إيجابية (38) حالة لتعاطي المواد المخدرة.

وفي سياق متصل، أسفرت الحملات المرورية والانضباطية بمناطق الأعمال بالطريق الدائري الإقليمي، خلال (24) ساعة، عن ضبط (429) مخالفة مرورية متنوعة، شملت تحميل ركاب، ومخالفات شروط التراخيص، ومخالفات الأمن والمتانة.

وشملت الحملات فحص (163) سائقًا، وتبين إيجابية (7) حالات لتعاطي المواد المخدرة، إلى جانب ضبط (8) محكوم عليهم بإجمالي (10) أحكام.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.