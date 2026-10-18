وزارة التعليم تزف بشرى للمستبعدين من الدفعة الخامسة بمسابقة «30 ألف معلم»

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 18 أكتوبر 2026 09:33 مساءً - وجهت الإدارة المركزية للمعلمين بوزارة التربية والتعليم رسالة مهمة للمرشحين بالدفعة الخامسة من مسابقة 30 ألف معلم الذين لم تشملهم كشوف القبول النهائي، قائلة: إلى أبنائنا المرشحين بالدفعة الخامسة من مسابقة 30 ألف معلم، ممن حققوا نسب نجاح فوق المتوسط، واستوفوا الضوابط والمتطلبات التربوية، وحصلوا على وزن نوعي يتراوح بين (65% إلى 70%)، ولم ترد أسماؤهم ضمن كشوف القبول النهائي:

ندعوكم إلى الاستعداد الجيد لإعادة الاختبار الرياضى، مع الاهتمام بالتدريب البدني والمحافظة على اللياقة والتناسق الجسماني، بما يعزز فرصكم في اجتياز الاختبارات والاستفادة من أي فرصة إعادة تُتاح لكم.

وأوضحت أن شهر يناير 2027 هو الموعد المستهدف لإعادة الاختبار الرياضى وفقًا لما يُعلن رسميًا من الجهات المختصة.