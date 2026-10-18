اليوم .. جلسة عامة لمجلس النواب استجابه لدعوة رئيس الجمهورية

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 18 أكتوبر 2026 12:37 مساءً - يعقد مجلس النواب اليوم الأحد، جلسة عامة برئاسة المستشار هشام بدوي في الساعة الواحدة ظهرا ، عملا بأحكام اللائحة الداخلية للمجلس، وفي ضوء طلب فخامة الرئيس الزعيم عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وتلقى أعضاء مجلس النواب إخطارا من الأمانة العامة للمجلس، بعقد جلسة عامة وتضمن الإخطار، الذي حمل توقيع المستشار أحمد مناع، الأمين العام لمجلس النواب، دعوة الأعضاء إلى حضور الجلسة للأهمية.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد دعا البرلمان، للحصول على التفويض اللازم لاتخاذ إجراءات لحماية المملكة العربية السعودية والدفاع عنها، إذا طلبت ذلك من مصر، مؤكدا أن التحرك يستهدف الدفاع فقط، وليس مهاجمة أي طرف.

وجاءت دعوة الرئيس خلال كلمته بحفل تخرج دفعات الأكاديمية العسكرية المصرية، اليوم السبت، حيث أكد رفض المساس بأمن السعودية واستقرارها، واستعداد مصر لاتخاذ إجراءات لحمايتها والدفاع عنها، بالتنسيق مع قيادتها. كما وجه رسالة إلى الأطراف في الخليج لوقف الحرب وإطفاء نار الاقتتال.

ولم يتضمن الإخطار الموجه إلى أعضاء مجلس النواب تفاصيل إضافية بشأن جدول أعمال الجلسة أو صيغة التفويض المطلوب.