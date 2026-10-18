بعثة الأهلي تعود إلى القاهرة بعد انتصار ثمين على كيتارا الأوغندي في الكونفدرالية

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 18 أكتوبر 2026 08:33 مساءً - عادت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى القاهرة، بعد رحلة خارجية إلى أوغندا انتهت بانتصار مهم على كيتارا، في افتتاح مشوار الفريق ببطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، ليضع المارد الأحمر قدمًا نحو التأهل إلى الدور المقبل.

ووصلت البعثة إلى مطار القاهرة الدولي عقب رحلة جوية استغرقت نحو خمس ساعات، على أن يبدأ الجهاز الفني ترتيب برنامج الإعداد للمرحلة المقبلة، في ظل ازدحام جدول المباريات واستمرار المنافسة على البطولات المحلية والقارية.

وكان الأهلي قد تفوق على كيتارا الأوغندي بنتيجة 2-1، في المواجهة التي أقيمت عصر السبت على استاد هويما، ضمن منافسات ذهاب دور الـ32 من البطولة الإفريقية.

وجاء هدف التقدم للأهلي عن طريق عمر الساعي، قبل أن يضيف أحمد سيد زيزو الهدف الثاني من ركلة جزاء، ليخرج الفريق بانتصار ثمين خارج أرضه، يمنحه أفضلية قبل لقاء الحسم في القاهرة.

ومن المقرر أن يستضيف استاد القاهرة الدولي مباراة الإياب بين الفريقين يوم 25 أكتوبر الجاري، حيث يتطلع الأهلي إلى استغلال نتيجة الذهاب وتأكيد تفوقه من أجل انتزاع بطاقة العبور إلى الدور التالي.

ويضع الفريق الأحمر التأهل إلى المرحلة المقبلة على رأس أولوياته، مع مواصلة مشواره في البطولة القارية والمنافسة بقوة على اللقب، مستفيدًا من نتيجة المواجهة الأولى قبل لقاء العودة المرتقب أمام الفريق الأوغندي.