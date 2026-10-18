عمر أشرف يهدي مصر ذهبية جديدة في بطولة العالم للكاراتيه بعد التفوق على بطل أوكرانيا

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 18 أكتوبر 2026 09:33 مساءً - حصد عمر أشرف، لاعب منتخب مصر للكاراتيه، الميدالية الذهبية في بطولة العالم للشباب المقامة حاليًا في بولندا، بعدما نجح في الفوز على منافسه الأوكراني خلال المباراة النهائية لمنافسات وزن أقل من 84 كجم.

وقدم لاعب المنتخب الوطني أداءً قويًا في النهائي، ليحسم المواجهة لصالحه ويعتلي منصة التتويج، مضيفًا إنجازًا جديدًا إلى سجل الكاراتيه المصري في المحافل الدولية.

وجاء تتويج عمر أشرف بالذهب في ظل المنافسة القوية التي تشهدها البطولة، بمشاركة نخبة من لاعبي الكاراتيه من مختلف دول العالم، ليؤكد حضور المنتخب المصري بين أبرز المنتخبات المشاركة.

وتنضم ذهبية عمر أشرف إلى إنجاز مواطنته سالي إسلام، التي سبق أن توجت بالميدالية الذهبية في منافسات الكوميتيه لوزن 55 كجم، لتواصل البعثة المصرية حصد الميداليات في البطولة العالمية المقامة ببولندا.