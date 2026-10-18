دوت الخليج -

الذهب يسجل خسارة أسبوعية

سجلت أسعار الذهب خسارة أسبوعية اليوم مع تقييم المتعاملين احتمالات رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي (البنك المركزي) أسعار الفائدة مجددًا هذا العام، عقب صدور سلسلة من بيانات التضخم الأمريكية التي جاءت أعلى من المتوقع. الذهب يسجل خسارة أسبوعيةسجلت أسعار الذهب خسارة أسبوعية اليوم مع تقييم المتعاملين احتمالات رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي (البنك المركزي) أسعار الفائدة مجددًا هذا العام، عقب صدور سلسلة من بيانات التضخم الأمريكية التي جاءت أعلى من المتوقع. وانخفض الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.1% إلى 4165.12 دولارًا للأوقية، مسجلًا تراجعًا بنسبة 0.7% منذ بداية الأسبوع. وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر المقبل بنسبة 0.3% إلى 4181.10 دولارًا للأوقية.

وتراجعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.7% إلى 57.05 دولارًا للأوقية، فيما استقر البلاتين عند 1626.15 دولارًا، وانخفض البلاديوم بنسبة 1.1% إلى 1113.61 دولارًا.

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