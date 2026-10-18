تأجيل السوبر المصري إلى يناير 2027 بمشاركة الأهلي والزمالك وبيراميدز والمصري

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 18 أكتوبر 2026 09:33 مساءً - تتجه المؤشرات داخل الجهات المعنية إلى تأجيل بطولة كأس السوبر المصري، التي كان مقررًا إقامتها خلال الشهر المقبل، على أن يتم نقلها إلى يناير 2027، في إطار الترتيبات الجارية لتحديد الموعد المناسب لإقامة البطولة.

ويأتي التوجه نحو التأجيل في ظل التنسيق بشأن ارتباطات الأندية المشاركة، ومواعيد المنافسات المحلية والقارية، بما يضمن تنظيم البطولة في توقيت يتناسب مع جدول الموسم الكروي الحالي.

ومن المنتظر أن تشهد النسخة المقبلة منافسة بين أربعة أندية مصرية، هي الزمالك بطل الدوري المصري، وبيراميدز المتوج بكأس مصر، والمصري الفائز بكأس عاصمة مصر، إلى جانب الأهلي الذي يشارك وفق المعطيات الحالية ببطاقة الدعوة المعروفة باسم «الكارت الذهبي».

وتترقب جماهير الكرة المصرية حسم الموعد النهائي للبطولة، التي تجمع أبرز الأندية على لقب السوبر، وسط تطلعات بمنافسة قوية بين الفرق الأربعة على حصد الكأس.