روسيا وأوكرانيا تتبادلان إسقاط المسيّرات

روسيا وأوكرانيا تتبادلان إسقاط المسيّراتأعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم، إسقاط أكثر من 1000 مسيرة أوكرانية فوق عدة مناطق بروسيا، خلال الليلة الماضية.

وأفادت الوزارة في بيان لها، بأن منظومات الدفاع الجوي التابعة لها تمكنت من إسقاط 1015 طائرة مسيرة أوكرانية، فوق مقاطعات "بيلغورود وبريانسك، وفلاديمير وكالوغا وكورسك ولينينغراد ونوفغورود وأوريول، وبسكوف وريازان وسمولينسك وتفير وتولا وموسكو وكراسنودار، وشبه جزيرة القرم، ومياه البحر الأسود".

وكانت أوكرانيا أعلنت في وقت سابق اليوم، أن دفاعاتها الجوية تمكنت من إسقاط 152 من أصل 180 طائرة مسيرة، أطلقتها روسيا الليلة الماضية تجاه الأراضي الأوكرانية.

وذكرت وكالة الأنباء الأوكرانية "أوكرينفورم" أن القوات الروسية استهدفت عدة مناطق بأوكرانيا، حيث تمكنت قوات الدفاع الجوي من إسقاط 152 مسيرة روسية.

ووفقا للبيانات الأولية، تم تسجيل استهداف 20 موقعا مختلفا، والعثور على أهداف محطمة (حطام) في 4 مواقع.

يذكر أنه منذ اندلاع الحرب في 24 فبراير عام 2022، تصدر كل من روسيا وأوكرانيا تقارير شبه يومية حول سير المعارك والمناطق المتضررة. وبسبب ظروف الحرب المستمرة وطبيعة القتال، غالبا ما تكون هذه البيانات صادرة عن الطرفين دون تحقيق مستقل، ما يحد من إمكانية التأكد الدقيق من حجم الخسائر والأضرار الميدانية.