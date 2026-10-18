نشكركم على متابعتكم خبر شرطة أبوظبي تحجز 9237 “سكوتر” كهربائياً مخالفاً خلال 10 أشهر على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 18 أكتوبر 2026 04:46 مساءً - حجزت شرطة أبوظبي 9237 “سكوتر” كهربائياً مخالفاً لقواعد وأنظمة السير والمرور خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2026، وذلك إثر رصد استخدامها العشوائي على الطرق العامة وبين المركبات وفي المسارات غير المخصصة لها، بما يشكل خطراً جسيماً على سلامة مستخدميها وبقية مستخدمي الطريق.

أوضحت مديرية المرور والدوريات الأمنية في شرطة أبوظبي أن قائمة السلوكيات الخطرة المرصودة تتصدرها قيادة السكوترات الكهربائية بين المركبات، وعدم الانتباه لحركة السير، إلى جانب إهمال ارتداء الخوذة الواقية ومعدات السلامة، محذرة من أن هذه التجاوزات تزيد بشكل كبير من احتمالية وقوع حوادث مرورية قد تسفر عن إصابات بليغة أو وفيات.

وأكدت على ضرورة التزام مستخدمي السكوترات الكهربائية بالقيادة حصرا في الأماكن والمسارات المخصصة لها، مع التشديد على ارتداء الخوذة ومعدات الوقاية، وتجنب استخدامها قطعيا على الطرق العامة وبين المركبات، ضمانا لسلامتهم وسلامة الآخرين وتفادياً للمساءلة القانونية.