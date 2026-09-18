المنشد عبد الرحمن بدر لـ جوهرة مصرية: الكلام السلبي دافع لمواصلة النجاح

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 18 سبتمبر 2026 09:37 مساءً - كشف المنشد الديني عبد الرحمن بدر أن الإنشاد لم يكن ضمن خططه في البداية، موضحًا أن أحد أصدقائه اقترح عليه خوض تجربة بسيطة في ذكر الله والنبي، وهو ما قاده إلى اكتشاف موهبته في الإنشاد الديني.

وقال عبد الرحمن بدر، خلال استضافته ببرنامج «جوهرة مصرية» الذي تقدمه الإعلامية هبة عبد الفتاح على قناة CBC، إنه ذهب برفقة صديقه إلى ندوة صغيرة، وهناك لاقى صوته استحسان الحاضرين، لتبدأ بعدها رحلة التعلم والتطوير.

وأضاف أن هذه التجربة كانت نقطة انطلاق حقيقية، حيث بدأ في دراسة الإنشاد وتطوير أدائه بصورة تدريجية، مؤكدًا أن أسلوبه تطور يومًا بعد يوم مع استمرار التدريب والممارسة.

وأشار المنشد الديني إلى أنه واجه العديد من التحديات خلال مسيرته، وكان من أصعبها سماع كلمات سلبية في أوقات كان يحتاج فيها إلى التشجيع والدعم، موضحًا أن البعض نصحه بالبحث عن عمل آخر بدلًا من الاستمرار في مجال الإنشاد.

وأكد أن هذه التعليقات لم تدفعه إلى التراجع، بل كانت حافزًا إضافيًا للاستمرار، مشيرًا إلى أنه استعان بالله في تجاوز هذه المرحلة ومواصلة طريقه.

ولفت عبد الرحمن بدر إلى أن الكلام السلبي منحه دفعة قوية للتمسك بحلمه والكفاح من أجل تطوير نفسه، موضحًا أنه أصبح أكثر حرصًا على العمل والتدريب وإظهار قدراته أمام الجمهور.

وأكد أن رغبته الأساسية كانت أن يراه الناس كما هو، وأن يكتشفوا الجانب المميز والموهبة التي يمتلكها، مشددًا على أن الإصرار والعمل المستمر يمكن أن يحولا الانتقادات والتحديات إلى طاقة تدفع صاحبها إلى الأمام.