لتعويض أزمة إيقاف القيد.. معتمد جمال يبحث عن مواهب الزمالك في الناشئين

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 18 سبتمبر 2026 01:37 مساءً - بدأ معتمد جمال ، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ، البحث عن عدد من اللاعبين المميزين بقطاع الناشئين بالنادي، تمهيدًا للاستعانة بهم خلال الفترة المقبلة، فى ظل معاناة الفريق من أزمة إيقاف القيد المفروضة على النادي.

ويحرص معتمد جمال على متابعة العناصر المميزة بقطاع الناشئين، بهدف اختيار اللاعبين القادرين على دعم صفوف الفريق الأول، خاصة فى ظل صعوبة تدعيم القائمة بصفقات جديدة خلال فترة إيقاف القيد.

ومن المقرر أن يعقد معتمد جمال جلسة مع حازم إمام، رئيس قطاع الناشئين بنادي الزمالك، خلال الفترة المقبلة، لبحث أبرز العناصر التي يمكن تصعيدها للفريق الأول والاستفادة من قدراتها.

وقال معتمد جمال، «سنحاول البحث عن أفضل العناصر فى قطاع الناشئين من أجل دعم الفريق، لأن غياب لاعبين بسبب الإصابة يؤثر فى الفريق».