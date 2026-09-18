الأرصاد: انخفاض في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 18 سبتمبر 2026 12:37 مساءً - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن آخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى انخفاض في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء.

ويسود طقس معتدل إلى مائل للحرارة رطب في الصباح الباكر، حار رطب نهاراً على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، معتدل إلى مائل للحرارة رطب ليلاً على أغلب الأنحاء.

درجات الحرارة اليوم الجمعة 18 سبتمبر

​القاهرة الكبرى: العظمى 33، والمحسوسة 35

​الوجه البحري: العظمى 32، والمحسوسة 34

​السواحل الشمالية الغربية: العظمى 29، والمحسوسة 32

​السواحل الشمالية الشرقية: العظمى 31، والمحسوسة 34

​شمال الصعيد: العظمى 34، والمحسوسة 36

​جنوب الصعيد: العظمى 42، والمحسوسة 43