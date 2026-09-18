أخبار اليمن : 39 صحفياً فلسطينياً في سجون الاحتلال

39 صحفياً فلسطينياً في سجون الاحتلالارتفع عدد الصحفيين الفلسطينيين المعتقلين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، منذ بدء العدوان على قطاع غزة في السابع من أكتوبر 2023، إلى 39 صحفيا.

وأوضح نادي الأسير الفلسطيني في بيان اليوم، أن من بين المعتقلين 21 صحفيا وصحفية يخضعون للاعتقال الإداري في ظل استمرار استخدام هذا النوع من الاعتقال بحق الصحفيين، دون محاكمة أو توجيه تهم واضحة، استنادا إلى ما يسمى بـ"الملف السري".. مشيرا إلى أن هذه الاعتقالات تأتي في ظل منظومة متواصلة من السياسات التي تستهدف الصحفيين الفلسطينيين، ولا تقتصر على الاعتقال، بل تشمل العزل والتنكيل والتعذيب وظروف الاحتجاز القاسية والحرمان من العلاج، إضافة إلى الاستهداف أثناء أداء العمل الصحفي.

ولفت النادي، إلى أن استهداف الصحفيين والصحفيات يتواصل بأشكال متعددة، بما يقيّد قدرتهم على ممارسة عملهم الصحفي ونقل الوقائع وتوثيق الانتهاكات، في وقت تتصاعد فيه الاعتقالات والملاحقات بحقهم، مطالبا المؤسسات الحقوقية الدولية بتحمل مسؤولياتها في حماية الصحفيين الفلسطينيين، وضمان حقهم في ممارسة عملهم، والعمل على وقف سياسات الاعتقال والملاحقة والعزل التي تطالهم.