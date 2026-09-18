عمر مرموش ضمن قائمة ملوك المراوغات فى الدوري الإنجليزي

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 18 سبتمبر 2026 07:25 مساءً - سيطر لاعبو فريق توتنهام هوتسبير ، المحترف ضمن صفوفه عمر مرموش نجم منتخب مصر ، على قائمة أفضل المراوغين في الدوري الإنجليزي الممتاز خلال الموسم الحالي، وفقًا لإحصائية نشرتها شبكة Squawka المتخصصة فى أرقام وإحصائيات كرة القدم.

توتنهام يسيطر على قائمة أفضل المراوغين فى الدوري الإنجليزي

وكشفت الإحصائية عن تصدر أربعة لاعبين من صفوف توتنهام قائمة الأكثر نجاحًا في المراوغات لكل 90 دقيقة، ليهيمن لاعبو الفريق اللندني على المراكز الأربعة الأولى.

وجاء الغاني محمد قدوس فى صدارة القائمة، بعدما بلغ متوسط مراوغاته الناجحة 5.8 مراوغة لكل 90 دقيقة، متفوقًا على زميله البرازيلي سافيو الذي حل ثانيًا بمتوسط 5.4 مراوغة.

واحتل الفرنسي ماتيس تيل المركز الثالث في القائمة، بعدما سجل متوسط 3.5 مراوغة ناجحة لكل 90 دقيقة، بينما جاء المصري عمر مرموش في المركز الرابع بمتوسط 3.2 مراوغة.

عمر مرموش ضمن رباعي توتنهام

ويعد وجود عمر مرموش ضمن قائمة أفضل أربعة لاعبين في المراوغات الناجحة لكل 90 دقيقة مؤشرًا على الحضور الهجومي للاعب المصري، الذي يمتلك القدرة على تجاوز المدافعين وصناعة الخطورة في الثلث الهجومي.

وجاء ترتيب أفضل المراوغين في الدوري الإنجليزي الممتاز وفقًا لإحصائية Squawka كالتالي:

ـ محمد قدوس – توتنهام: 5.8 مراوغة ناجحة لكل 90 دقيقة.

ـ سافيو – توتنهام: 5.4 مراوغة ناجحة لكل 90 دقيقة.

ـ ماتيس تيل – توتنهام: 3.5 مراوغة ناجحة لكل 90 دقيقة.

ـ عمر مرموش – توتنهام: 3.2 مراوغة ناجحة لكل 90 دقيقة.

وتعكس الأرقام تفوق عناصر توتنهام في هذا الجانب من الأداء، بعدما احتكر لاعبو الفريق المراكز الأربعة الأولى في الإحصائية الخاصة بالمراوغات الناجحة لكل 90 دقيقة، مع تواجد عمر مرموش في المركز الرابع بين أبرز الأسماء في المسابقة.

ملوك المراوغات في الدوري الانجليزي

تقرير إنجليزى يشيد بدور عمر مرموش مع توتنهام

سلط موقع «Spurs Web» الإنجليزي الضوء على بداية النجم المصري عمر مرموش مع توتنهام، في ظل مشاركته أساسيًا خلال المباريات التي خاضها الفريق منذ انضمامه إلى صفوفه.

وأوضح الموقع أن عمر مرموش شارك في 251 دقيقة مع توتنهام، وقدم مؤشرات إيجابية على مستوى التمرير وصناعة الفرص، إلى جانب دوره في الربط بين خطوط الفريق.

وأشار التقرير إلى أن عمر مرموش أظهر قدرة واضحة على المساهمة في بناء اللعب والتحرك بين الخطوط، وهي عناصر اعتبرها الموقع من النقاط الإيجابية في ظهوره الأول مع الفريق اللندني.

في المقابل، سلط الموقع الضوء على الجانب الذي لا يزال عمر مرموش مطالبًا بتطويره وهو التسجيل، خاصة أن المهاجم يُقاس في النهاية بقدرته على ترجمة الفرص التي يحصل عليها إلى أهداف، بينما يأتي ذلك في وقت يبحث فيه النجم المصري عن ترك بصمته الهجومية الأولى مع توتنهام، بعدما حصل على ثقة الجهاز الفني وشارك أساسيًا منذ انضمامه إلى الفريق.

وأكد الموقع أن عمر مرموش سيكون مطالبًا خلال الفترة المقبلة بترجمة الفرص التي يحصل عليها إلى أهداف، بعدما أظهر بالفعل قدرته على المشاركة في صناعة الخطورة وتحريك الهجوم.

وتترقب جماهير توتنهام أن تشهد المباريات المقبلة الظهور الهجومي الأقوى لمرموش، خاصة مع حصوله على فرصة المشاركة أساسيًا منذ بداية تجربته مع الفريق، وهو ما يمنحه الوقت والمساحة لإثبات قدراته وتأكيد قيمته الهجومية مع النادي اللندني.