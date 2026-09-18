أخبار اليمن : بيان من وزارة الخارجية.. ماذا في التفاصيل؟

بيان من وزارة الخارجية.. ماذا في التفاصيل؟
اعتبرت وزارة الخارجية والمغتربين، تحويل النظام السعودي منبر المسجد الحرام بمكة المكرمة إلى منصة لإطلاق الأكاذيب والتهم وتقوّل الإفك، إساءة كبيرة إلى قبلة المسلمين ولبقية المقدسات الإسلامية.
وأوضحت وزارة الخارجية في بيان صادر عنها، أن هذه الأصوات من علماء السوء المتقولين للإفك هي من تسعى لخراب بيوت الله وهم غير أمناء على المشاعر المقدسة.
وأشار البيان إلى أن النظام السعودي عمل طوال العقود الماضية على توظيف المنابر المقدسة لاستهداف خصومه من أبناء الأمة الإسلامية ولم تُستخدم يومًا لخدمة قضايا الأمة المصيرية ومواجهة أعدائها وفي مقدمتهم اليهود الصهاينة.
واختتمت وزارة الخارجية بيانها بالقول "على الأمة الإسلامية أن تعي جيداً حجم الخطورة التي يمارسها هذا النظام المجرم تجاه مكة المكرمة والمقدسات الإسلامية ومحاولة استغلال قدسيتها وتوظيفها كمنبر إعلامي تابع له وكأنها قنواته الإعلامية المثيرة للفتن والمتماهية مع أعداء الأمة".
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