الأحد الناري.. ديربي مدريد يتصدر 4 مواجهات نارية فى دوريات أوروبا

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 18 سبتمبر 2026 08:21 مساءً -

يستعد عشاق كرة القدم حول العالم لقضاء يوم أحد استثنائي، سيكون حافلًا بالمواجهات الجماهيرية الكبرى، والذي سيشهد 4 ديربيات وكلاسيكيات نارية في 4 دول أوروبية مختلفة.

4 ديربيات أوروبية في يوم واحد

ويحمل كل لقاء من المواجهات الأربع طابعًا خاصًا، فى ظل التاريخ الطويل الذي يجمع أطرافها، والصراع الجماهيري الكبير بين الأندية، إلى جانب الأهمية التي تحظى بها هذه المباريات داخل البطولات المحلية.

وتنطلق سلسلة المواجهات الكبرى من اسكتلندا، عندما يلتقي سيلتك مع رينجرز في واحدة من أشهر مباريات الديربي في كرة القدم الأوروبية، والمعروفة باسم «أولد فيرم».

وتحظى مواجهة سيلتك، المحترف ضمن صفوفه اللاعب المصري هيثم حسن مع رينجرز باهتمام جماهيري واسع، نظرًا للتنافس التاريخي بين الفريقين، حيث دائمًا ما تحمل المباراة أجواء استثنائية داخل الملعب وخارجه، وتكون نتيجتها ذات أهمية خاصة لجماهير الناديين.

وبعد انتهاء القمة الاسكتلندية، تتجه الأنظار إلى العاصمة الإسبانية، حيث يلتقي أتلتيكو مدريد مع ريال مدريد في «ديربي مدريد».

وتحمل مواجهة قطبي العاصمة الإسبانية تاريخًا طويلًا من المنافسة، حيث يسعى كل فريق لفرض كلمته أمام غريمه، فى مباراة عادة ما تشهد الكثير من الحماس والندية، خاصة مع وجود مجموعة من أبرز نجوم كرة القدم في صفوف الفريقين.

ولا تتوقف الإثارة عند هذا الحد، إذ تنتقل المواجهات الكبرى إلى فرنسا، حيث سيكون الموعد مع واحدة من أشهر مباريات الكرة الفرنسية، عندما يستضيف مارسيليا نظيره باريس سان جيرمان.

وتجمع المباراة بين فريقين يمتلكان قاعدة جماهيرية كبيرة، كما تتميز مواجهاتهما دائمًا بالحماس الشديد والرغبة في تحقيق الانتصار، ما يجعل كلاسيكو «لو كلاسيك» أحد أبرز الأحداث الكروية في فرنسا.

وتختتم سلسلة المواجهات النارية في البرتغال، عندما يلتقي بورتو مع بنفيكا في الكلاسيكو البرتغالي الشهير «أو كلاسيكو».

وتعد مواجهة بورتو وبنفيكا واحدة من أهم مباريات كرة القدم في البرتغال، نظرًا للتنافس التاريخي الكبير بين الناديين، وما تحمله المباراة من أهمية خاصة بالنسبة لجماهيرهما.