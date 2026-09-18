أخبار اليمن : 92 شهيداً من الأسرى منذ بدء العدوان على غزة

92 شهيداً من الأسرى منذ بدء العدوان على غزةارتفع عدد شهداء الحركة الفلسطينية الأسيرة، منذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة، ممن أُعلنت هوياتهم، إلى 92 شهيداً بينهم 53 معتقلاً من غزة، وذلك بعد الإعلان عن استشهاد الأسير معتز الأطرش من الخليل.

وأشار نادي الأسير، في بيان اليوم، إلى أن الأسرى الشهداء "ارتقوا نتيجة منظومة من الجرائم والانتهاكات، شملت التعذيب، والتجويع، والجرائم الطبية، والاعتداءات الجنسية، والتنكيل والإذلال والحرمان من أبسط الحقوق الإنسانية".

وأضاف أن مصير عدد من معتقلي غزة "لا يزال مجهولاً في ظل الإخفاء القسري، فيما تشير الشهادات والمعطيات المتراكمة إلى تعرض عشرات المعتقلين لعمليات إعدام ميدانية".

وأوضح أن عدد شهداء الحركة الأسيرة ممن عرفت هوياتهم منذ عام 1967 ارتفع، وفق بياناته، إلى 329 شهيدا، فيما بلغ عدد الأسرى الشهداء المحتجزة جثامينهم والمعلومة هوياتهم 100 شهيد، بينهم 89 توفوا منذ أكتوبر عام 2023.