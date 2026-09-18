دوت الخليج -

النفط يتراجع للجلسة الثالثة

انخفضت أسعار النفط بنحو 1% مواصلة التراجع للجلسة الثالثة على التوالي، لكنها ظلت فوق مستوى 100 دولار يوم الجمعة. النفط يتراجع للجلسة الثالثةانخفضت أسعار النفط بنحو 1% مواصلة التراجع للجلسة الثالثة على التوالي، لكنها ظلت فوق مستوى 100 دولار يوم الجمعة. وهبطت العقود الآجلة لخام برنت 1.01 دولار أو ‌واحدا بالمئة إلى 103.77 دولار ‌للبرميل. وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.03 دولار أو واحدا بالمئة إلى 100.88 دولار للبرميل. ونزل الخامان القياسيان 1% تقريبا عند التسوية الخميس.

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