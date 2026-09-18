وزير الخارجية: منتدى العلمين أفريقيا يمثل منصة أفريقية جامعة للقطاعات

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 18 سبتمبر 2026 12:37 مساءً - استقبل د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، الخميس، جورج إيلومبي، رئيس البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد، بمقر وزارة الخارجية، حيث تناول اللقاء التحضيرات الجارية لاستضافة مصر لمنتدى أفريقيا-العلمين، المقرر عقده يومي 2 و3 أكتوبر بمدينة العلمين، إلى جانب الترتيبات الخاصة بقمة الدول المؤسسة لوكالة الاتحاد الأفريقي للتنمية “النيباد” يوم ٣ أكتوبر، والاجتماع التنسيقي الثامن للاتحاد الأفريقي منتصف العام يوم 4 أكتوبر، فضلاً عن التنسيق بشأن الجوانب التنظيمية والموضوعية ذات الصلة بهذه الفعاليات.

أكد الوزير عبد العاطي، أن منتدى العلمين أفريقيا يأتي ضمن حزمة من الفعاليات الأفريقية رفيعة المستوى التي تستضيفها مصر مطلع أكتوبر المقبل، مشيراً إلى أن مصر تستضيف منتدى العلمين أفريقيا تنفيذاً لقرار صادر عن القمة الأفريقية في فبراير 2026 بعقد المنتدى بصورة دورية كل عامين في مدينة العلمين، موضحاً أن الفعاليات ستشهد مشاركة رئاسية واسعة، بالإضافة إلى رجال الأعمال وممثلي دوائر الأعمال والقطاعين العام والخاص، بما يعكس رؤية مصر المتكاملة للربط بين المسارات السياسية والاقتصادية والمؤسسية للعمل الأفريقي.

وأوضح وزير الخارجية أن المنتدى يستهدف الانتقال من مرحلة صياغة الأولويات القارية إلى حشد الموارد وبناء الشراكات وترجمة هذه الأولويات إلى مشروعات ونتائج ملموسة، مشيراً إلى أن المنتدى يمثل منصة أفريقية جامعة للقطاع الخاص والمؤسسات الاستثمارية والمالية ومختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية، بما يتيح بناء جسور مباشرة بين الشركات والأسواق، واستكشاف فرص التعاون، وإقامة الشراكات العابرة للحدود، وتطوير سلاسل القيمة، وحشد الاستثمارات، وربط رأس المال الأفريقي بالمشروعات ذات الأولوية.

من جانبه، أوضح جورج إيلومبي، رئيس البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد، أهمية منتدى أفريقيا-العلمين للأعمال كمنصة أفريقية جامعة تسهم في تعزيز التجارة والاستثمار البيني، وربط مجتمع الأعمال ومؤسسات التمويل بالفرص والمشروعات ذات الأولوية في القارة، مشيراً إلى أن المنتدى يوفر فرصة مهمة لحشد الموارد وبناء الشراكات ودعم تنفيذ المشروعات التي تسهم في تحقيق التكامل الاقتصادي والتنمية المستدامة في أفريقيا.

وعقب اللقاء، عقد الجانبان مؤتمراً صحفياً، تم خلاله استعراض الترتيبات التنظيمية والموضوعية الخاصة بالقمم الرئاسية الثلاث لاسيما المنتدى، وبرنامجه وأبرز الفعاليات والجلسات المقرر عقدها، فضلاً عن الإجابة على أسئلة الصحفيين والإعلاميين بشأن أهداف المنتدى والمشاركة المتوقعة والنتائج المرجوة منه ومتابعة تنفيذ مخرجات المنتدى وصولاً للنسخة التالية التي ستعقد عام 2028.