أخبار اليمن : توقعات بهطول أمطار متفاوتة الشدة

توقعات بهطول أمطار متفاوتة الشدةتوقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة ومتفرقة على أجزاء من عدة محافظات خلال الـ24 ساعة المقبلة.

ووفق النشرة الجوية الصادرة عن المركز، من المتوقع هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مع رياح هابطة شديدة يصاحبها تساقط حبات البرد أحياناً على أجزاء من محافظات حجة، والمحويت، وريمة، وذمار، وإب، وتعز، والضالع ومرتفعات لحج، وأبين، وشبوة وحضرموت وأجزاء من سهل تهامة والساحل الغربي.

ومن المحتمل هطول أمطار متفرقة يصاحبها الرعـد أحياناً على أجزاء من الجوف، ومأرب، والبيضاء وغرب كل من صعدة، وعمران وصنعاء والسواحل الجنوبية والشرقية.

وحذر المركز المواطنين من جريان السيول في الشعاب والوديان والتواجد في ممراتها والمجازفة بعبورها أثناء وبعد هطول الأمطار.

كما حذر من مخاطر العواصف الرعدية والرياح الهابطة ونصح بتجنب التواجد في الأماكن المرتفعة وبالقرب من الأشجار والأبراج العالية وبعدم استخدام الهواتف المحمولة وضرورة فصل التيار الكهربائي أثناء العواصف الرعدية.

وحذر أيضاً من الانهيارات الصخرية والانزلاقات الطينية على الطرق والمنحدرات الجبلية، والتدني في مدى الرؤية الأفقية بسبب هطول الأمطار وتشكل الضباب على الطرقات والمنحدرات الجبلية.

وحث المركز الجهات ذات العلاقة على أخذ التدابير اللازمة للحفاظ على الأرواح والممتلكات.