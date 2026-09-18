بوتين: ضاعفنا إنتاج الأسلحة والذخائر والصواريخ عالية الدقة بأكثر من 22 ضعفاً

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 18 سبتمبر 2026 08:21 مساءً - أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا حققت قفزات قياسية في معدلات تصنيع وتوريد العتاد العسكري، مؤكداً مضاعفة إنتاج وتوريد الأسلحة والذخائر، بما فيها الصواريخ عالية الدقة، بأكثر من 22 ضعفاً مقارنة بالفترات السابقة.

وأوضح بوتين، في تصريحات تناولت تطورات الصناعات الدفاعية والجاهزية العسكرية لبلاده، أن المؤسسات والشركات العسكرية الروسية نجحت في رفع معدلات إنتاج أنواع محددة من الطائرات المسيرة عشرات المرات، لمواجهة متطلبات الميدان والتحديات الأمنية الراهنة.

وأضاف الرئيس الروسي أن مجمع الصناعات العسكرية يعمل بطاقته القصوى لتزويد القوات المسلحة بأحدث التقنيات والأسلحة الذكية، مشدداً على أن هذه الزيادة الاستثنائية تضمن تفوق القوات الروسية وتلبي احتياجات الخطوط الأمامية بفاعلية عالية.

وتأتي تصريحات بوتين لتؤكد قدرة القطاع الصناعي العسكري الروسي على التكيف مع ضغوط العقوبات الغربية وتوفير سلاسل إمداد مستدامة للجيش، وسط استمرار السباق العسكري والتكنولوجي في المنطقة.