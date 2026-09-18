ضبط شخص بسوهاج لقيامه بإدارة صفحة شقيقه بمواقع التواصل للترويج لبيع المواد المخدرة بمقابل مادي

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 18 سبتمبر 2026 03:34 مساءً - رصدت الإدارة العامة لمكافحة جرائم تقنية المعلومات بقطاع نظم الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام قيام أحد الأشخاص بإدارة صفحة شقيقه بمواقع التواصل الإجتماعى ونشر مشاركات للترويج لبيع المواد المخدرة بمقابل مادى.

بالفحص أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة (شقيق صاحب الصفحة المشار إليها – مقيم بدائرة مركز شرطة البلينا بسوهاج) ، وبمواجهته قرر بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وبث المنشور على سبيل الدعابة دون الإتجار بالمواد المخدرة ، وقيامه بحذفه عقب ذلك.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.