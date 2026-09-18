الأوقاف تختتم برنامجها التدريبي للمرشحين للتعاقد بوظيفة "إمام وخطيب ومدرس" من ذوي الهمم دفعة الإمام حسن العطار

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 18 سبتمبر 2026 01:37 مساءً - برعاية الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، اختتمت وزارة الأوقاف، بالتعاون مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، فعاليات البرنامج التدريبي للسادة المرشحين للتعاقد بوظيفة إمام وخطيب ومدرس، دفعة الإمام حسن العطار، من ذوي الهمم، والبالغ عددهم ٣٢ مرشحًا؛ تمهيدًا لاستكمال إجراءات التعاقد وتسلمهم مهام عملهم.

وشهد ختام البرنامج محاضرة للدكتور تامر محمد أحمد خليل - استشاري التطوير المؤسسي وخبير فني الموارد البشرية، تناول خلالها عددًا من الموضوعات المتعلقة بالتطوير المؤسسي وتنمية الموارد البشرية، بما يسهم في تعزيز جاهزية المرشحين للانخراط في بيئة العمل والاضطلاع بمهامهم الوظيفية بكفاءة.

وعلى مدار فعالياته، اشتمل البرنامج التدريبي على مجموعة من المحاضرات المتخصصة التي تناولت الأطر القانونية والتنظيمية للعمل الوظيفي، إلى جانب عدد من الموضوعات التي تستهدف إكساب المرشحين المعارف والمهارات اللازمة لأداء مهامهم الوظيفية بكفاءة واقتدار.

ويأتي تنفيذ البرنامج في إطار حرص وزارة الأوقاف على تأهيل المرشحين من ذوي الهمم، وتوفير بيئة تدريبية ملائمة لهم، بما يدعم مشاركتهم الفاعلة في العمل، ويعزز قدرتهم على أداء مهامهم الوظيفية على الوجه الأمثل.