أخبار اليمن : مسيرة مليونية بصنعاء دعماً للقوات المسلحة

مسيرة مليونية بصنعاء دعماً للقوات المسلحةشهدت العاصمة صنعاء اليوم، مسيرة مليونية غاضبة تحت شعار "دعم القوات المسلحة ومعادلة الحصار بالحصار، وفضح أكذوبة استهداف مكة المكرمة".

وأكدت الحشود أن الخروج المليوني للشعب اليمني يأتي دفاعاً عن شرفه وانتمائه الإسلامي وغضباً ورفضاً للبهتان العظيم وكذبة العصر التي أطلقها العدو السعودي المجرم بحق شعب الايمان والحكمة.

وأكدت الجماهير المحتشدة أن هذه الأكذوبة لا تنطلي على أي عاقل خصوصاً وأن الشعب اليمني هو من يتصدر المشهد في حمل راية الإسلام ونصرة المقدسات الإسلامية والدفاع عنها، وهو الذي خرج بالملايين رفضاً لإساءات الأعداء إلى المكة الكرمة والمقدسات.

وجددت التأكيد على تمسك الشعب اليمني بقضيته العادلة في مواجهة العدوان الظالم والحصار الجائر، والدفاع عن قضايا الأمة الإسلامية ومقدساتها وعلى رأسها مكة المكرمة والمدينة المنورة والأقصى الشريف ونصرة القضية الفلسطينية وكل قضايا الأمة المحقة والعادلة.

وأعلنت المشاركون في المسيرة المضي قدما في دعم وإسناد القوات المسلحة اليمنية في مواجهة العدو السعودي وتحشيداته، تثبيتا لمعادلة الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد حتى انتزاع كل حقوق الشعب اليمني المشروعة.

وأوضح بيان صادر عن المسيرة، أن الخروج المليوني للشعب اليمني اليوم يأتي "دفاعا عن شرف انتمائنا للإسلام، ورفضاً للبهتان العظيم وكذبة العصر التي أطلقها العدو السعودي المجرم بحق شعبنا يمن الإيمان والحكمة، ولإعلان موقفنا منه وممن تلقفوا منه هذا البهتان الخبيث والزور الفاضح المسيء لقدسية مكة المكرمة - أرواحنا لها الفداء".

وأكد على ثبات وتمسك الشعب اليمني بقضيته العادلة في مواجهة العدوان الظالم والحصار الجائر المستمر منذ 12 عاماً، وأيضاً الثبات على مواقفه المشرفة تجاه قضايا الأمة الإسلامية وفي مقدمتها الدفاع عن المقدسات الإسلامية وعلى رأسها مكة المكرمة والمدينة المنورة والأقصى الشريف ونصرة القضية الفلسطينية وكل قضايا الأمة المحقة والعادلة.

وأكد البيان أن الشعب اليمني لن يتراجع عن خط الجهاد في سبيل الله ومعاداة أعدائه وموالاة أوليائه، ولن يفرط في حريته واستقلاله وكرامته.

كما أكد "الاستمرار في المعركة ضد العدو السعودي المجرم ودعم ومساندة القوات المسلحة في معادلة الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد وضرب تحشيدات العدو السعودي حتى كسر الحصار الظالم الغاشم واستعادة كل حقوقنا، ورفع العدوان وكل أشكال الظلم عن بلادنا وشعبنا مهما كان الثمن، وثقتنا لا حدود لها في عدالة قضيتنا وتحقق وعد الله لنا بالنصر العظيم، وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم".

وعبر البيان عن إدانة اليمنيين ورفضهم رفضاً قاطعاً الاتهام الخطير والكذبة الكبرى والبهتان العظيم الذي أطلقه قارون العصر وقرن الشيطان العدو السعودي ضد الشعب اليمني باستهداف مكة المكرمة، والذي تلقفته وتبنته أنظمة وأحزاب وجماعات وأطراف لا تتورع عن قول الزور وتبني البهتان ظلماً وعدواناً وفجوراً، معتبرا ذلك جريمة خطيرة وبهتاناً عظيماً لا يغتفر بحق شعبنا، ومساساً بشرف وقدسية انتمائنا الأصيل للإسلام منذ فجر الرسالة وإلى الآن، وتشويهاً متعمداً لشعبنا، ورداً ومعارضةً لقول الرسول صلى الله عليه وعلى آله عن شعبنا (الإيمان يمان والحكمة يمانية).

وتساءل "فهل يعقل أن من يتجسد فيه الإيمان والحكمة يستهدف المقدسات؟ حاشا لله فنحن كشعب يمني أنفسنا وأرواحنا وحياتنا وأموالنا وما نملك فداءً لمكة المكرمة وفداءً للمقدسات الإسلامية بأكملها".

وأضاف "نقول للعدو السعودي ولمن صدقوه بدل تصديقهم لرسول الله: صدق رسول الله وكذبتم أيها الأفاكون".

وأكد البيان احتفاظ الشعب اليمني بحقه الطبيعي في الرد على هذا التعدي بكل أنواع وأشكال الردود المشروعة، وتفويض قيادتنا وجيشنا للرد بالكيفية المناسبة وفي الوقت والزمان المناسبين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين.

وجدد التأكيد على التمسك بالمواقف الثابتة تجاه قضايا الأمة وفي مقدمتها الدفاع عن المقدسات أمام مخططات أعداء الله الكفار الصهاينة الذين يجاهرون بنواياهم العدوانية تجاه مكة المكرمة والمدينة المنورة والمسجد الأقصى المبارك، والثبات في الدفاع عن القضية الفلسطينية وكل قضايا الأمة العادلة جنباً إلى جنب مع إخواننا في محور الجهاد والمقاومة والقدس في فلسطين ولبنان والعراق وإيران وكل أحرار الأمة.

ودعا البيان كل الأنظمة والأحزاب والجهات إلى الوقوف معنا أو منافستنا في ميادين المواقف الحقيقية المشرفة ليتضح الصادق من الكاذب في حميته وحمايته لمقدسات وشرف وكرامة الأمة، ليحق الخزي والعار على الأعداء الكافرين وعلى المنافقين الكاذبين المفترين، ويحق العز والشرف والسمو للمؤمنين الصادقين الأوفياء المخلصين.