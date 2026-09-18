لجان من مصلحة الأحوال المدنية لإصدار الوثائق الشخصية للمصريين في الخارج

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 18 سبتمبر 2026 03:34 مساءً - قررت وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين في الخارج إيفاد لجان من مصلحة الأحوال المدنية إلى عدد من البعثات الدبلوماسية والقنصلية المصرية بالخارج، لإصدار وتجديد بطاقات الرقم القومي للمواطنين المقيمين بتلك الدول.

وأعلنت الخارجية الجدول الزمني المبدئي للجان كالاتي:

* الأردن والإمارات العربية المتحدة (أبوظبي ودبي): من 3 إلى 13 أكتوبر 2026.

* قطر ولبنان والكويت: من 17 إلى 27 أكتوبر 2026.

* المملكة العربية السعودية (جدة والرياض): من 31 أكتوبر إلى 10 نوفمبر 2026.

* اليونان وإيطاليا: من 14 إلى 24 نوفمبر 2026.

* فرنسا: من 28 نوفمبر إلى 8 ديسمبر 2026.

وأهابت وزارة الخارجية بالمواطنين المصريين في الدول المشار إليها، الراغبين في إصدار بطاقة الرقم القومي لأول مرة، أو تجديدها، أو استخراج بدل فاقد، أو تعديل البيانات، التواصل مع البعثات الدبلوماسية والقنصلية المصرية المعنية للتعرف على إجراءات ومواعيد تقديم الخدمة.

كما أوضحت الوزارة أنه يمكن للمواطنين المصريين المقيمين في الدول المجاورة التقدم لاستخراج بطاقات الرقم القومي من خلال مقار البعثات التي تستقبل لجان مصلحة الأحوال المدنية خلال الفترات المشار إليها، وذلك بالتنسيق المسبق مع البعثة المعنية.