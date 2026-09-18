مقتل 16 شخصا بهجوم في باكستان

مقتل 16 شخصا بهجوم في باكستانأعلنت السلطات الباكستانية مقتل 16 شخصا، وإصابة أكثر من 50 آخرين، اليوم، في هجوم استهدف مجمعا للشرطة بمدينة كوهات في إقليم خيبر بختونخوا شمال غربي باكستان.

وأكد ذو الفقار حميد قائد شرطة إقليم خيبر بختونخوا أن حصيلة الهجوم بلغت 16 قتيلا، بينهم 5 من أفراد الشرطة، إلى جانب أكثر من 50 مصابا.

وأوضح أن الهجوم بدأ باقتحام سيارة محملة بالمتفجرات، يقودها انتحاري، بوابة مجمع الشرطة القديم في كوهات، قبل أن تنفجر ويعقب ذلك تبادل لإطلاق النار بين قوات الأمن ومسلحين داخل المجمع.

وأضاف أن عددا من المهاجمين توجهوا نحو مبنى إدارة مكافحة الإرهاب، حيث تعاملت معهم قوات الأمن، فيما توجه آخرون إلى مبنى الفرع الخاص للشرطة.

وفي بيان لاحق، أفادت الشرطة بأن انتحاريا آخر فجر نفسه بالقرب من مبنى الفرع الخاص، بالتزامن مع استمرار تبادل إطلاق النار في المنطقة، فيما دفعت السلطات بتعزيزات أمنية إضافية إلى موقع الهجوم.

وباشرت فرق الإنقاذ عمليات البحث والإغاثة، في حين أعلنت المستشفيات في المنطقة حالة الطوارئ لاستقبال المصابين، وأغلقت السلطات طريق كوهات - هانغو أمام حركة المرور.

وفي حادث أمني منفصل، أعلنت مصادر أمنية مقتل 7 مسلحين خلال عمليتين نفذتهما قوات الأمن، استنادا إلى معلومات استخباراتية، في إقليم بلوشستان جنوب غربي البلاد.

وذكرت إذاعة باكستان الرسمية، نقلا عن مصادر أمنية، أن القوات قتلت 5 مسلحين في منطقة فتح علي بمقاطعة بنجغور، وضبطت كميات من الأسلحة والذخائر كانت بحوزتهم.

وأضافت أن عملية أمنية أخرى في منطقة دهادر بمقاطعة كاتشي أسفرت عن مقتل مسلحين اثنين وإصابة عدد آخر.

وسجلت باكستان خلال الأشهر الأخيرة تصاعدا في وتيرة الهجمات المسلحة والعمليات الأمنية، لا سيما في إقليمي بلوشستان وخيبر بختونخوا، اللذين شهدا القسم الأكبر من أعمال العنف والعمليات المضادة للجماعات المسلحة.

ووفقا لبيانات معهد باكستان لدراسات الصراع والأمن، ارتفع عدد الهجمات المسلحة في البلاد خلال أغسطس الماضي إلى 199 هجوما، مقابل 144 في يوليو، بزيادة بلغت 38 بالمئة، فيما سجلت بلوشستان 89 هجوما خلال أغسطس مقارنة بـ83 هجوما في الشهر السابق.