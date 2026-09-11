تحرك جديد من برشلونة فى ملف التجديد مع حمزة عبد الكريم ورافينيا

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 11 سبتمبر 2026 02:13 مساءً - بدأ نادي برشلونة الإسباني تحركاته لتأمين مستقبل خط هجوم الفريق، من خلال العمل على تجديد عقدي الثنائي رافينيا وحمزة عبد الكريم، في إطار خطة إدارة النادي للحفاظ على أبرز عناصره للمواسم المقبلة.

برشلونة يفاوض رافينيا وحمزة عبد الكريم.. ماذا يحدث داخل كامب نو؟

وكشف الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو أن برشلونة يعمل حاليًا على تجديد عقد رافينيا، إلى جانب فتح مفاوضات مع حمزة عبد الكريم مهاجم منتخب مصر، في خطوة تعكس تمسك النادي بالثنائي ورغبته في ضمان استمرارهما داخل قلعة "كامب نو".

وبحسب رومانو، من المتوقع أن تسير مفاوضات برشلونة مع رافينيا بشكل سلس، في ظل حالة السعادة التي يعيشها اللاعب داخل الفريق، إلى جانب رغبته في مواصلة مشواره مع النادي الكتالوني خلال الفترة المقبلة.

وفي الوقت نفسه، عقد مسؤولو برشلونة اجتماعين مع وكلاء حمزة عبد الكريم لمناقشة إمكانية توقيع عقد جديد مع اللاعب، إلى جانب بحث تعديل قيمة الشرط الجزائي في عقده.

ويأتي تحرك برشلونة تجاه حمزة عبد الكريم في ظل قناعة كبيرة داخل النادي بقدرات اللاعب، حيث ترى الإدارة أنه يمتلك المقومات التي تؤهله ليكون المهاجم الأساسي للفريق في المستقبل، ما يدفع النادي إلى التحرك مبكرًا لحسم مستقبله والحفاظ عليه من أطماع الأندية الأخرى.

وتسعى إدارة برشلونة من خلال هذه الخطوات إلى بناء خط هجوم قوي ومستقر على المدى البعيد، مع الحفاظ على العناصر التي ترى أنها قادرة على قيادة الفريق نحو المنافسة على البطولات المحلية والقارية.

باريس سان جيرمان يخطط لضم حمزة عبد الكريم

وكشفت تقارير إعلامية عن إعجاب لويس إنريكي، المدير الفني لـ باريس سان جيرمان، بقدرات حمزة عبد الكريم، وهو ما دفع إدارة النادي الباريسي إلى متابعة موقف اللاعب تمهيدًا لإمكانية التحرك لضمه خلال الفترة المقبلة.

وكان برشلونة قد تعاقد مع حمزة عبد الكريم، صاحب الـ18 عامًا، قادمًا من الأهلي المصري مقابل 1.5 مليون يورو، عقب فترة إعارة قصيرة خاضها اللاعب في بداية العام الجاري، ليبدأ بعدها مشواره مع النادي الكتالوني.

ويمتلك المهاجم المصري شرطًا جزائيًا في عقده مع برشلونة تبلغ قيمته 15 مليون يورو، وهو ما قد يمثل عامل جذب للأندية الراغبة في الحصول على خدماته، خاصة مع تألق اللاعب خلال فترة الإعداد للموسم الجديد.

ويزيد من مخاوف برشلونة أن باريس سان جيرمان سبق أن نجح في استقطاب أحد المواهب الشابة من النادي الكتالوني، بعدما تعاقد مع درو فرنانديز، صاحب الـ18 عامًا، خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

وتدرس إدارة برشلونة عدة خطوات للحفاظ على حمزة عبد الكريم، يأتي في مقدمتها الإسراع في ملف تجديد عقده، مع السعي إلى رفع قيمة الشرط الجزائي بصورة كبيرة.

برشلونة يسعى لتحصين حمزة عبد الكريم

وتعمل إدارة النادي الكتالوني على فتح مفاوضات جديدة مع المهاجم المصري بهدف تحسين راتبه، إلى جانب زيادة قيمة بند فسخ عقده إلى 150 مليون يورو، لتقوية موقف برشلونة أمام أي محاولات من الأندية الأوروبية لضمه.

وفي الوقت نفسه، يبرز خيار آخر يتمثل في منح حمزة عبد الكريم مساحة أكبر للمشاركة مع الفريق الأول، خاصة أن استمرار ابتعاده عن المباريات قد يدفع اللاعب إلى التفكير في خوض تجربة جديدة بحثًا عن فرصة أكبر لإظهار قدراته.

ويضع هذا الملف هانزي فليك، المدير الفني لبرشلونة، أمام مسؤولية مهمة خلال المرحلة المقبلة، حيث سيكون منح المهاجم المصري دقائق مشاركة بصورة تدريجية أحد الحلول للحفاظ عليه، وإقناعه بأهميته داخل مشروع النادي الكتالوني للمستقبل، في ظل أطماع باريس سان جيرمان في الحصول على خدماته.