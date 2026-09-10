الأهلي يتعادل أمام المقاولون 1-1 ويهدر أول نقطيتن فى الدورى

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 10 سبتمبر 2026 12:37 صباحاً - وقع فريق الأهلي في فخ التعادل الإيجابي مع المقاولون العرب 1-1 في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء على استاد المقاولون العرب، ضمن مباريات الأسبوع الرابع لبطولة الدوري المصري الممتاز.

بهذا التعادل وصل فريق الأهلي للنقطة العاشرة في المركز الثالث متساويا مع الزمالك، بينما وصل المقاولون للنقطة الرابعة في المركز الثالث عشر.

الشوط الأول

بدأ الأهلي المباراة بسيطرة ونشاط على اللقاء، ومحازلة لتسجيل هف مبكر، ولكن المقاولون فرض تكتل دفاعي وحافظ على نظافة شباكه في أول ربع ساعة.

هدد إدريسا إنيام لاعب المقاولون مرمى الأهلي بهجمة خطيرة في الدقيقة 25 بعدما استلم الكرة وسددها لولا وضع عمرو الجزار قدمه في الكرة.

واحتسب الحكم محمود بسيوني ركلة جزاء لصالح المقاولون نتيجة عرقلة عمر كمال من قبل محمد هاني في الدقيقة 36، وسجل إسلام جابر هدف التقدم للذئاب في الدقيقة 39 من عمر المباراة.

وحاول الأهلي إدراك التعادل في الدقائق الأخيرة من زمن الشوط الأول، وهدد عمرو الجزار مرمى المقاولون برأسية قوية في الدقيقة 48 ولكن لمست الشباك من الخارج، وانتهى الشوط بتقدم الذئاب بهدف نظيف.

الشوط الثاني

وتوقف اللعب في الدقيقة 47 بسبب إصابة عمرو الجزار ليجري الأهلي تغييرا اضطراريا بنزول هادي رياض بدلا من الجزار، وتحصل الأهلي على ركلة جزاء في الدقيقة 56 نتيجة عرقلة أشرف بن شرقي من قبل مصطفى جمال، وسجل زيزو هدف التعادل للأهلي في الدقيقة 58 بعدما سدد الكرة على يسار الحارس.

وأجرى الأهلي تغييرين في الدقيقة 59 بنزول إمام عاشور وأحمد رضا بدجلا من أشرف بن شرقي وعلي محمود، وألغى حكم الراية هدف ثاني للأهلي بتوقيه منصف بقرار في الدقيقة 63 بداعي التسلل، وأقر الفار بوجود حالة تسلل.

وأهدر منصف بقرار فرصة تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 65 من هجمة منظمة للأهلي ولكن مرت بجوار القائم الأيمن لمرمى المقاولون، وأجرى المقاولون تغييرين بنزول شادي حسين ومحمد صندوقة بدلا من عمر كمال وإدريسا إنيام في الدقيقة 75.

أجرى الأهلي تغييرين جديدين في الدقيقة 84 بنزول حسين الشحات وأقطاي عبد الله بدلا من سفيان بنجديدة وومنصف بقرار، وسدد إمام عاشور تصويبة قوية من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 90 ولكن مرت أعلى العارضة، واستمرت النتيجة بدون تعديل حتى نهاية المباراة بالتعادل 1-1.

جاء تشكيل الأهلي لمباراة المقاولون العرب كالتالي:

-حراسة المرمى: محمد الشناوي

- خط الدفاع: محمد هاني، ياسر إبراهيم، عمرو الجزار، أحمد نبيل كوكا

- خط الوسط: مروان عطية، علي محمود، أحمد سيد زيزو

- خط الهجوم: منصف بقرار، أشرف بن شرقي، سفيان بنجديدة

مصطفى شوبير، ياسين مرعي، هادي رياض، أحمد رضا، أكرم توفيق، حسين الشحات، محمد مجدي أفشة، إمام عاشور، أقطاي عبد الله

فيما جاء تشكيل المقاولون العرب لمباراة الأهلي كالتالي:

- حراسة المرمى: محمد فوزي

خط الدفاع: محمد حامد، أحمد مجدي كهربا، خالد عبد الفتاح، جوزيف أوشايا

- خط الوسط: دوكو دودو، عمرو الوحش، مصطفى جمال، إسلام جابر

- خط الهجوم: إدريسا إنيام، عمر كمال عبد الواحد

وتواجد على بدلاء المقاولون كلا من، محمود أبو السعود، حسن شاكوش، أنس بن عودة، محمد صندوقة، محمد رفعت، أحمد باهية، نادر هشام، إبراهيم عادل، شادي حسين.

تاريخ مواجهات الأهلي والمقاولون العرب

لعب الأهلي والمقاولون قبل لقاء اليوم، 83 مباراة في تاريخ مواجهاتهما بالدوري منذ صعود المقاولون العرب موسم 1978-1979، كانت المباراة الأولى يوم 29 أكتوبر 1978، وانتهت بالتعادل بدون أهداف، وآخر مباراة يوم 5 مارس 2006 وانتهت بفوز الأهلي 3-1 أحرز للأهلي محمود حسن تريزيجيه وإمام عاشور وإبراهيم القاضي (عكسي).

وخلال هذه المباريات فاز الأهلي في 60 مباراة، وفاز المقاولون العرب في سبع مباريات، وتعادل الفريقان في 16 مباراة، أحرز لاعبو الأهلي 149 هدفاً وتلقت شباكه 47 هدفاً.

أكبر نتيجة في لقاءات الفريقين كانت فوز الأهلي بنتيجة 6-2 موسم 2002-2003، وفوز الأهلي بنتيجة 5-1 وحققها الأهلي ثلاث مرات مواسم 1988-1989، 2006-2007، 2010-2011، وفوز الأهلي بنتيجة 5-2 موسم 2017-2018، وفوز الأهلي بنتيجة 4- صفر مرة واحدة موسم 2023-2024، وبنتيجة 4-1 ثلاث مرات مواسم 1980-1981، 2007-2008، 2022-2023.

هدافو مباريات الأهلي والمقاولون

هداف الأهلي لقاءات الفريقين، أحمد بلال برصيد سبعة أهداف، وحسام حسن ومحمد أبو تريكة برصيد ستة أهداف لكل منهما، ثم علاء إبراهيم وطاهر محمد طاهر وعبد الله السعيد برصيد أربعة أهداف لكل منهم.