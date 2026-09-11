حصيلة جديدة للشهداء على غزة

حصيلة جديدة للشهداء على غزةارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023، إلى 73 ألفا و670 شهيدا و174 ألفا و682 جريحا.

وأوضحت السلطات الصحية في غزة، في بيان اليوم، أن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية شهيدا واحدا، و30 مصابا، لافتة إلى ارتفاع عدد الضحايا المسجلين منذ وقف إطلاق النار في أكتوبر الماضي إلى 1359 شهيدا و4571 جريحا.

كما نوهت إلى أنه جرى انتشال 831 جثمانا من تحت أنقاض البنايات المدمرة، فيما لا يزال هناك المزيد من الضحايا تحت الركام دون تمكن طواقم الإسعاف والإنقاذ من الوصول إليهم جراء ضعف الإمكانيات والتجهيزات اللوجيستية المتوفرة لديهم بسبب الحصار التام الذي يفرضه الاحتلال على غزة وسكانها.

وكان اتفاق لوقف إطلاق النار بين حركة "حماس" والكيان الإسرائيلي دخل حيز التنفيذ في شهر أكتوبر الماضي، لكن قوات الاحتلال تواصل خرقها للاتفاق، من خلال شن المزيد من الغارات وعمليات القصف المدفعي وإطلاق النار المكثف على مختلف مناطق القطاع.