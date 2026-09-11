حصيلة جديدة للشهداء على غزة
ارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023، إلى 73 ألفا و670 شهيدا و174 ألفا و682 جريحا.
وأوضحت السلطات الصحية في غزة، في بيان اليوم، أن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية شهيدا واحدا، و30 مصابا، لافتة إلى ارتفاع عدد الضحايا المسجلين منذ وقف إطلاق النار في أكتوبر الماضي إلى 1359 شهيدا و4571 جريحا.
كما نوهت إلى أنه جرى انتشال 831 جثمانا من تحت أنقاض البنايات المدمرة، فيما لا يزال هناك المزيد من الضحايا تحت الركام دون تمكن طواقم الإسعاف والإنقاذ من الوصول إليهم جراء ضعف الإمكانيات والتجهيزات اللوجيستية المتوفرة لديهم بسبب الحصار التام الذي يفرضه الاحتلال على غزة وسكانها.
وكان اتفاق لوقف إطلاق النار بين حركة "حماس" والكيان الإسرائيلي دخل حيز التنفيذ في شهر أكتوبر الماضي، لكن قوات الاحتلال تواصل خرقها للاتفاق، من خلال شن المزيد من الغارات وعمليات القصف المدفعي وإطلاق النار المكثف على مختلف مناطق القطاع.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر حصيلة جديدة للشهداء على غزة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.