"زي أب بيوجه ابنه".. أول تصريح رسمي من لاعب الأهلي "علي محمود" على واقعة عموتة

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 10 سبتمبر 2026 04:29 مساءً - علق علي محمود لاعب وسط فريق الكرة بالأهلي علي ما حدث بينه وبين المغربي الحسين عموتة المدير الفني للفريق أثناء استبداله في لقاء المقاولون العرب أمس مؤكدا أن الموضوع ليس كما تصوره البعض لان ما حدث كان عتبا من عموتة له مثل أب يوجه أبنه وطالبه بالتفكير في مصلحة الفريق وكلنا أسرة واحدة.

وكتب علي محمود علي صفحته علي انستجرام موضحا الصورة كاملة " موضوع الكابتن حسين عموتة يا جماعة غير اللي الناس بتحكي فيه خالص.

الحقيقة لما خرجت من الملعب كنت زعلان ومضايق. وكان نفسي أكمل واساعد زمايلي علشان نكسب. الراجل لاحظ عليا الزعل بزياده.. فحب يعاتبني بحماس شوية على أساس كلنا أسرة واحدة. وفي نفس الوقت الأجواء كانت مشدودة وكان نفسنا نكسب. وكل اللي قاله. لازم كلنا نفكر في الفريق. منفكرش في نفسينا.. وقالها بطريقة حماسية. زي أب بيوجه ابنه بزيادة. والموضوع انتهى في لحظتها وخلاص. وبصراحة الراجل محترم جدًا. ومحستش أبدا أنه بيتجاوز أو يقلل من أي حد. لكن للأسف الناس أخدت بالشكل. ومتعرفش الحقيقة. للي ميعرفش. الراجل ده محترم جدا ."