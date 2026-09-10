"زي أب بيوجه ابنه".. أول تصريح رسمي من لاعب الأهلي "علي محمود" على واقعة عموتة

- 1/2
- 2/2
احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 10 سبتمبر 2026 04:29 مساءً - علق علي محمود لاعب وسط فريق الكرة بالأهلي علي ما حدث بينه وبين المغربي الحسين عموتة المدير الفني للفريق أثناء استبداله في لقاء المقاولون العرب أمس مؤكدا أن الموضوع ليس كما تصوره البعض لان ما حدث كان عتبا من عموتة له مثل أب يوجه أبنه وطالبه بالتفكير في مصلحة الفريق وكلنا أسرة واحدة.
وكتب علي محمود علي صفحته علي انستجرام موضحا الصورة كاملة " موضوع الكابتن حسين عموتة يا جماعة غير اللي الناس بتحكي فيه خالص.
الحقيقة لما خرجت من الملعب كنت زعلان ومضايق. وكان نفسي أكمل واساعد زمايلي علشان نكسب. الراجل لاحظ عليا الزعل بزياده.. فحب يعاتبني بحماس شوية على أساس كلنا أسرة واحدة. وفي نفس الوقت الأجواء كانت مشدودة وكان نفسنا نكسب. وكل اللي قاله. لازم كلنا نفكر في الفريق. منفكرش في نفسينا.. وقالها بطريقة حماسية. زي أب بيوجه ابنه بزيادة. والموضوع انتهى في لحظتها وخلاص. وبصراحة الراجل محترم جدًا. ومحستش أبدا أنه بيتجاوز أو يقلل من أي حد. لكن للأسف الناس أخدت بالشكل. ومتعرفش الحقيقة. للي ميعرفش. الراجل ده محترم جدا ."
يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مباراة ودية أمام أهلي بني غازي الليبي اليوم الخميس، في ختام معسكر الفريق الليبي المقام حالياً في مصر، وذلك ضمن برنامج الجهاز الفني للأهلي بقيادة الحسين عموتة في تجهيز اللاعبين البدلاء قبل لقاء أبوقير للأسمدة .
ويستهدف الجهاز الفني للأهلي من المباراة منح اللاعبين الذين لم يشاركوا بصفة أساسية في مواجهة المقاولون العرب نفس الحمل البدني تقريباً الذي حصل عليه اللاعبون الأساسيون، للحفاظ على جاهزيتهم البدنية والفنية.سياسة عموتة في تجهيز بدلاء الأهلي
وتأتي المباراة في إطار سياسة الجهاز الفني التي تعتمد على خوض مباراة ودية عقب كل مباراة رسمية، من أجل الحفاظ على جاهزية جميع عناصر الفريق ومنح البدلاء فرصة المشاركة والحصول على الحمل البدني المناسب.
وكان الأهلي قد خاض مباراته الأخيرة أمام المقاولون العرب، قبل أن يقرر الجهاز الفني مواجهة أهلي بني غازي ودياً للاستفادة من العناصر التي لم تشارك أو حصلت على دقائق قليلة خلال اللقاء الرسمي.
ويختتم أهلي بني غازي الليبي معسكره الإعدادي في القاهرة بمواجهة الأهلي، ضمن استعداداته للموسم الجديد، فيما يستغل الأهلي اللقاء في تجهيز لاعبيه للمباريات المقبلة.