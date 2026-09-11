طقس اليوم.. انخفاض في الحرارة والمحسوسة بالقاهرة 36 درجة

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 11 سبتمبر 2026 12:29 مساءً - تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الجمعة 11 سبتمبر 2026، ​​استمرار الانخفاض الطفيف في درجات الحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد.

يسود طقس معتدل إلى مائل للحرارة رطب في الصباح الباكر، حار رطب نهاراً على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجوب الصعيد، معتدل إلى مائل للحرارة رطب ليلاً على أغلب الأنحاء.

​درجات الحرارة الجمعة 11 سبتمبر

​القاهرة الكبرى: العظمى 34، المحسوسة 36

​الوجه البحري: العظمى 33، المحسوسة 35

​السواحل الشمالية الغربية: العظمى 30، المحسوسة 33

​السواحل الشمالية الشرقية: العظمى 31، المحسوسة 34

​شمال الصعيد: العظمى 35، المحسوسة 37

​جنوب الصعيد: العظمى 42، المحسوسة 43

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الظواهر الجوية الجمعة 11 سبتمبر

- شبورة مائية من 4 إلى 8 صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، قد تكون كثيفة أحياناً على بعض الطرق.

- ​نشاط رياح أحياناً تتراوح سرعتها من (30 إلى 34) كم/س، على أغلب الأنحاء تعمل على تلطيف الأجواء مساءً على بعض المناطق المكشوفة، ​قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من (حلايب - شلاتين - الوادي الجديد) علي فترات متقطعة.

- ​نشاط للرياح على بعض المناطق من شواطئ (مطروح - العلمين - الإسكندرية - بلطيم - جمصة - دمياط - بورسعيد) مما يؤدي إلى ارتفاع الأمواج من (1.5 إلى 2) متر.

- ​فرص ضعيفة جداً لأطمار خفيفة بنسبة حدوث 20% تقريبا، على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري وجنوباً علي مناطق من (حلايب - شلاتين) على فترات متقطعة.

- ​فرص تكون بعض السحب المنخفضة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية والقاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة وقد ينتج عنها سقوط رذاذ خفيف وغير مؤثر على بعض المناطق.