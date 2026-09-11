كشف حقيقة إدعاء تحرير مخالفة مرورية لدراجة رغم توقفها بشارع جانبى بالإسكندرية

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 11 سبتمبر 2026 01:29 صباحاً - فى إطار كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بأحد الحسابات بمواقع التواصل الإجتماعى، تضمن تضرر أحد الأشخاص من تحرير مخالفة مرورية لدراجته النارية رغم توقفها بشارع جانبى بالإسكندرية.

بالفحص أمكن تحديد القائم على إدارة الحساب المشار إليه، وبسؤاله أقر بإعتياده نشر المشكلات التى تواجه سائقى تطبيقات النقل الذكى على حسابه، لزيادة أعداد متابعيها وتحقيق أرباح مالية، وبتاريخ 5 سبتمبر الجارى تواصل معه أحد متابعيه وأبلغه بسابقة تحرير مخالفة مرورية له خلال شهر أكتوبر 2025 وحيازته لمقطع فيديو يؤكد عدم إرتكابه أية مخالفات، فقام بنشره على صفحته دون التأكد من صحته.

وأمكن تحديد مالك الدراجة النارية، سائق مقيم بالإسكندرية، وبمواجهته أقر بأنه حال تواجده بمحل عمله بأحد الصيدليات بمنطقة الإبراهيمية بالإسكندرية خلال العام الماضى، تلاحظ له قيام أحد المجندين بفحص دراجته النارية على النحو الظاهر بمقطع الفيديو، حيث توجه للضابط وأطلعه على رخصتى "القيادة والتسيير" وإنصرافه عقب التأكد من سلامتهما "وإحتفظ بمقطع الفيديو"، وفى وقت لاحق تم إستيقافه من أحد أفراد الشرطة أثناء تواجده بطريق الحرية بالإسكندرية، حيث قام بتحرير مخالفات مرورية له، وتلقيه رسالة إلكترونية بقيمة المخالفات بتاريخ 15/10/2025، وبعد مرور عام قام بالمشاركة بالصفحة المشار إليها وفى إطار حب الظهور قام بالتواصل مع القائم على إدارتها، والإدعاء كذباً بأن القيمة المالية للمخالفات التى وردت له منذ عام جاءت فى أعقاب مقطع الفيديو، دون ذكر خلفياتها الحقيقة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.