ناشئو اليمن في مجموعة قوية بكأس الخليج

ناشئو اليمن في مجموعة قوية بكأس الخليجوضعت قرعة النسخة الثانية من بطولة كأس الخليج لكرة القدم تحت 17 عاماً، المنتخب اليمني للناشئين في المجموعة الثانية إلى جانب منتخبات السعودية والعراق والكويت ومصر.

وأوقعت القرعة، التي سُحبت اليوم، في مقر الاتحاد الخليجي لكرة القدم، منتخب قطر (مستضيف البطولة) في المجموعة الأولى إلى جانب منتخبات الإمارات، وعمان، والبحرين، والصين.

وتنطلق منافسات البطولة خلال الفترة من 16 أكتوبر وحتى 4 نوفمبر المقبلين، بمشاركة 10 منتخبات، في أكبر مشاركة بتاريخ البطولة، حيث تتولى اللجنة المحلية المنظمة في قطر تنظيم البطولة واستضافة منافساتها، بالتنسيق مع الاتحاد الخليجي لكرة القدم.

وبحسب آلية القرعة، فقد وزعت المنتخبات المشاركة على خمسة مستويات وفقا لتصنيف آخر بطولة نظمها الاتحاد الخليجي لنفس الفئة السنية، حيث سيتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني من كل مجموعة إلى الدور نصف النهائي الذي سيقام بنظام خروج المغلوب.