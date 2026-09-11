الداخلية تكشف حقيقة إدعاء سيدة إستغلال ضابط شرطة وظيفته للتستر على هاربين من أحكام

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 11 سبتمبر 2026 12:33 صباحاً - فى إطار كشف ملابسات منشور تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى، زعمت خلاله القائمة على النشر بإستغلال أحد ضباط الشرطة وظيفته والتستر على هاربين من أحكام قضائية وحماية عناصر إجرامية بالجيزة.

بالفحص أمكن تحديد الشاكية، مالكة شركة مقاولات سبق إتهامها فى عدد من القضايا أبرزها ضرب، وإتلاف عمد، ومشاجرة، وتبديد، ومحكوم عليها بالحبس فى إحدى القضايا، ومقيمة بدائرة قسم شرطة الطالبية.

وبسؤالها قررت بنشرها المنشور المشار إليه لصدور حكم قضائى لصالحها ضد طليقها، مالك محل هواتف سبق إتهامه والحكم عليه بالحبس فى 3 قضايا ضرب وشيك بدون رصيد، وإمتناع عن تنفيذ حكم، ومقيم بدائرة قسم شرطة العجوزة، وعدم تمكنها من تنفيذ الحكم، ولكونها تعلم أن الضابط المشار إليه مسئول تنفيذ الأحكام بالقسم إتهمته بالتقاعس عن تنفيذ الحكم، وأنها لم تكن تعلم أنه ترك جهة تنفيذ الأحكام منذ حوالى عام، ويعمل حالياً بجهه آخرى لعدم ترددها على القسم خشية ضبطها فى القضية المحكوم عليها فيها.

وبمواجهة الشاكية وطليقها بالأحكام الصادرة ضدهما أقرا بها، ونفى الأخير صلته بالضابط المذكور، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال الطرفين، ووتولت النيابة العامة التحقيق.