الأهلى يعلن جاهزية أشرف دارى لمباراة أبو قير للأسمدة فى الدورى

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 11 سبتمبر 2026 02:13 مساءً - أكد الجهاز الطبي للأهلي جاهزية المغربي أشرف داري مدافع الفريق لمباراة أبو قير للأسمدة في الدوري، ونفى الجهاز تعرض اللاعب لإصابة خلال ودية أهلي بني غازي التي خسرها الأهلي، أمس الخميس، بملعب التتش.

موقف أشرف داري من مباراة أبو قير للإسمدة

وأوضح الجهاز الطبي أن أشرف داري شارك في ودية أهلي بني غازي ولا يعاني من أي إصابات، وسيكون تحت تصرّف الجهاز الفني للفريق بقيادة المدرب المغربي الحسين عموتة حال الاستعانة به في الفترة المقبلة.

موعد مباراة الاهلي وابو قير للإسمدة

من ناحية أخرى يستعد الأهلي لمباراة أبو قير للأسمدة المقرر لها الثلاثاء المقبل ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري المصري.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وأبو قير للإسمدة

وتنقل قناة أون سبورت مباراة الأهلي وأبو قير للأسمدة في الجولة الخامسة للدوري، مع وجود ستوديو تحليلي قبل وبعد المباراة يضم نخبة من نجوم الكرة المصرية.

الأهلي يحصد 10 نقاط

وحصد الأهلي 10 نقاط من 4 مباريات خاضها حتى الآن في بطولة الدوري، حيث فاز على الشرقية إنبي وزد وسموحة، قبل أن يتعادل بهدف لكثله أمام المقاولون العرب في الجولة الرابعة.