وزير الخارجية يبحث مع نظيره التركي التطورات الإقليمية

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 11 سبتمبر 2026 01:21 مساءً - جرى اتصال هاتفي بين د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، والسيد هاكان فيدان، وزير خارجية الجمهورية التركية، يوم الخميس، تناول العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

وبحث الوزيران آفاق تطوير الشراكة بين مصر وتركيا خلال المرحلة المقبلة، بما يعكس التطور الذي تشهده العلاقات بين البلدين، واتفقا على مواصلة العمل لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري.

كما تناولا متابعة تنفيذ التفاهمات التي تم التوصل إليها خلال الاجتماع الأول لمجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى، الذي عُقد بالقاهرة في فبراير ٢٠٢٦ برئاسة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي وفخامة الرئيس رجب طيب أردوغان، وأكد الوزيران ضرورة مواصلة الإعداد للاجتماع المقبل للمجلس في تركيا.

وعلى الصعيد الإقليمي، تبادل الوزيران التقديرات بشأن التطورات الاقليمية، وأكدا أهمية مواصلة التنسيق المصري التركي إزاء الأزمات التي تشهدها المنطقة، وتكثيف الجهود لخفض حدة التصعيد ومنع اتساع نطاقه، ودعم المسارات السياسية والدبلوماسية بما يسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار الإقليميين.