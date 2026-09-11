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الرئيس السيسى يتوجه اليوم إلى الهند لترؤس وفد مصر في قمة تجمع البريكس

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الرئيس السيسى يتوجه اليوم إلى الهند لترؤس وفد مصر في قمة تجمع البريكس

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 11 سبتمبر 2026 12:29 مساءً - يتوجه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الجمعة، إلى العاصمة الهندية نيودلهي لترؤس وفد مصر في أعمال القمة الثامنة عشرة لتجمع البريكس التي تستضيفها الهند يومي 12 و13 سبتمبر 2026، تحت شعار "بناء الصمود والابتكار والتعاون والاستدامة".

 

وصرح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن مشاركة مصر في القمة تأتي للعام الثالث على التوالي منذ انضمامها إلى عضوية التجمع في يناير 2024، حيث من المقرر أن يلقي الرئيس كلمة مصر خلال الجلسة المغلقة لقادة دول البريكس يوم 12 سبتمبر، وكذلك في الجلسة الموسعة بمشاركة الدول الأعضاء والشركاء يوم 13 سبتمبر. كما سيعقد الرئيس السيسى لقاءات ثنائية مع عدد من زعماء دول البريكس وكبار مسئولي المنظمات الدولية على هامش أعمال القمة.

 

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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