الجزائر تقطع علاقاتها مع الإمارات

الجزائر تقطع علاقاتها مع الإماراتأعلنت الجزائر، اليوم الخميس، أنها قررت قطع العلاقات الدبلوماسية مع الإمارات بعد ما سمته ‌"استنفاد جميع الوسائل الكفيلة بالحفاظ على العلاقات الثنائية".

وقالت وزارة الخارجية الجزائرية، في بيان، إن الجزائر "تحلت بقدر كبير من ضبط النفس وبحس عالٍ من المسؤولية"، ولم تدخر جهداً في لفت انتباه الجانب الإماراتي وتحذيره من "العواقب الوخيمة" التي قد تترتب على ما وصفته بـ"التصرفات الاستفزازية أو العدائية" الصادرة عن أبوظبي.

وأضافت أن الإمارات، على الرغم من هذه التحذيرات العديدة، واصلت التمادي في هذه التصرفات، التي بلغت حدوداً لم يعد من الممكن معها اعتبارها مقبولة أو قابلة للتحمل في إطار العلاقات بين دولتين ذاتي سيادة، أو إبقاءها من دون رد.

وأعلنت الخارجية الجزائرية، بناءً على ذلك، أن الحكومة قررت "هذا اليوم، قطع العلاقات الدبلوماسية مع الإمارات".

مهلة 48 ساعة للسفير الإماراتي

وأفادت الوزارة بأن سفير الإمارات لدى الجزائر استُقبل، اليوم، في مقر وزارة الشؤون الخارجية، حيث أُبلغ رسمياً بمضمون القرار، كما مُنح مهلة 48 ساعة "للامتثال لهذا القرار".

والعام الماضي، وصف الرئيس الجزائري عبد المجيد ​تبون علاقات ​بلاده بأنها دافئة مع جميع دول الخليج باستثناء ‌دولة ⁠واحدة، في إشارة غير مباشرة إلى الإمارات. ووصف العلاقات مع السعودية والكويت وعمان وقطر بأنها "أخوية"، بينما اتهم الدولة ​التي ​لم يحددها ⁠بالاسم بالتدخل في الشؤون الداخلية للجزائر والسعي إلى زعزعة ​استقرارها.

وتصاعد التوتر في ​شباط ⁠عندما بدأت الجزائر إجراءات لإلغاء اتفاقية للخدمات الجوية مع الإمارات وقعت في ⁠أبوظبي ​في مايو 2013.